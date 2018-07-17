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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
17.07.2018 - 11:05, Son Güncelleme:

NSU davasında ikinci ‘mahkum’ da serbest kalıyor

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NSU davasında ikinci ‘mahkum’ da serbest kalıyor

NSU kararı skandalının ikinci halkası geliyor. İçeride bir kişi hariç kimse kalmıyor.

HERKES beş yılı aşkın süren bu davaya kilitlenmişti. Kamuoyu beş yıl bu davanın sonucunu bekledi. Tüm kurban aileleri, avukatları, Almanya’daki Türk kamuoyu, Almanlar, herkes davanın bu kadar uzun sürmesini sineye çekerek, sabırla takip etti. Suçluların ağır cezalar alması bekleniyordu. 

Geçen hafta karar okunduğunda, tam bir düş kırıklığı yaşandı. Neonazi terör örgütü NSU’nun ilk kurbanı Enver Şimşek’in ailesinin avukatı Seda Başay Yıldız, yaşadıkları şoku şöyle anlattı:
“Mahkeme kararı okurken, biz müdahil avukatlar protesto ederek salondan çıkmalıydık. Ama hazırlıksız yakalandık. Çünkü böyle bir karar beklemiyorduk. Şoka girdik. Eğer böyle bir karar çıkacağını bilseydik, beş yıl bu davaya girmezdik.”
Avukat Başay Yıldız’ın en büyük tepkisi, davanın en önemli üçüncü suçlusu Andre Eminger’i serbest bırakmasınaydı. Oysa Federal savcılık Eminger için 12 yıl hapis cezası istemişti. Mahkeme ise suçlu bulduğu Eminger’i 3 yıl cezayla serbest bıraktı.

‘KAÇMA ŞÜPHESİ’ YOKMUŞ
Davanın ikinci ağır suçlusu, 10 kişinin öldürüldüğü seri cinayetlerde terör örgütüne 9 cinayette kullanılan Ceska 83 tipi silahı tedarik eden ve örgüte destek ağını kuran Ralf Wohlleben de yakında çıkıyor. 10 yıl hapis cezası alan Ralf Wohlleben cezasının üçte ikisini ağustos ayında yatmış olacak. Kaçma şüphesi bulunmadığı için de ağustos ayında serbest kalacak. Böylece ağustos ayında terör örgütünün elebaşı, 10 cinayetin planlayıcısı Beate Zschaepe dışında cezaevinde kimse kalmayacak. Aşırı sağla ilişkisini hiçbir zaman koparmayan Ralf Wohlleben ve Andre Eminger, dışarıda bu ideolojiyi yaymaya devam edecek.
Andre Eminger’in serbest bırakılması karısı hakkında yürütülen soruşturmanın da kapanması anlamına geliyor. Susan E. terör hücresinin daimi ziyaretçisi ve elebaşı Zschaepe’nin en yakın arkadaşıydı. Andre Eminger’in serbest bırakılmasına Beate Zschaepe’nin, “Cinayetlerden onun haberi yoktu“ ifadesi etkili oldu. Terör örgütü ortaya çıkınca, delilleri yok etmek için evi ateşe veren Beate Zschaepe’nin kaçmasına Andre Eminger yardımcı olmuştu. Mahkeme, Zschaepe’nin ifadesine inandı. Federal Savcılık Eminger’in az ceza almasına itiraz etti. Ancak kararın değişme ihtimali zayıf görünüyor.

ONLAR DA İTİRAZ ETTİ
Baş suçlu Beate Zschaepe’nin avukatları da karara itiraz ederek, temyize gitti. Federal Mahkeme itirazı inceleyecek. O zamana kadar Beate Zschaepe kadın mahkumların yattığı, Augsburg yakınlarındaki Aichach cezaevinde yatacak. Karar kesin hüküm kazanırsa, Zschaepe başka bir cezaevine tahliye edilecek. Böylece neonazi terör örgütü dosyası kapanacak. 2024 yılında bir daha gündeme gelecek. Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi Zschaepe’nin tutukluluk koşullarının ne zaman hafifletileceği sorusunu görüşecek.

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