NSU davasında ikinci ‘mahkum’ da serbest kalıyor

HERKES beş yılı aşkın süren bu davaya kilitlenmişti. Kamuoyu beş yıl bu davanın sonucunu bekledi. Tüm kurban aileleri, avukatları, Almanya’daki Türk kamuoyu, Almanlar, herkes davanın bu kadar uzun sürmesini sineye çekerek, sabırla takip etti. Suçluların ağır cezalar alması bekleniyordu.

Geçen hafta karar okunduğunda, tam bir düş kırıklığı yaşandı. Neonazi terör örgütü NSU’nun ilk kurbanı Enver Şimşek’in ailesinin avukatı Seda Başay Yıldız, yaşadıkları şoku şöyle anlattı:

“Mahkeme kararı okurken, biz müdahil avukatlar protesto ederek salondan çıkmalıydık. Ama hazırlıksız yakalandık. Çünkü böyle bir karar beklemiyorduk. Şoka girdik. Eğer böyle bir karar çıkacağını bilseydik, beş yıl bu davaya girmezdik.”

Avukat Başay Yıldız’ın en büyük tepkisi, davanın en önemli üçüncü suçlusu Andre Eminger’i serbest bırakmasınaydı. Oysa Federal savcılık Eminger için 12 yıl hapis cezası istemişti. Mahkeme ise suçlu bulduğu Eminger’i 3 yıl cezayla serbest bıraktı.

‘KAÇMA ŞÜPHESİ’ YOKMUŞ

Davanın ikinci ağır suçlusu, 10 kişinin öldürüldüğü seri cinayetlerde terör örgütüne 9 cinayette kullanılan Ceska 83 tipi silahı tedarik eden ve örgüte destek ağını kuran Ralf Wohlleben de yakında çıkıyor. 10 yıl hapis cezası alan Ralf Wohlleben cezasının üçte ikisini ağustos ayında yatmış olacak. Kaçma şüphesi bulunmadığı için de ağustos ayında serbest kalacak. Böylece ağustos ayında terör örgütünün elebaşı, 10 cinayetin planlayıcısı Beate Zschaepe dışında cezaevinde kimse kalmayacak. Aşırı sağla ilişkisini hiçbir zaman koparmayan Ralf Wohlleben ve Andre Eminger, dışarıda bu ideolojiyi yaymaya devam edecek.

Andre Eminger’in serbest bırakılması karısı hakkında yürütülen soruşturmanın da kapanması anlamına geliyor. Susan E. terör hücresinin daimi ziyaretçisi ve elebaşı Zschaepe’nin en yakın arkadaşıydı. Andre Eminger’in serbest bırakılmasına Beate Zschaepe’nin, “Cinayetlerden onun haberi yoktu“ ifadesi etkili oldu. Terör örgütü ortaya çıkınca, delilleri yok etmek için evi ateşe veren Beate Zschaepe’nin kaçmasına Andre Eminger yardımcı olmuştu. Mahkeme, Zschaepe’nin ifadesine inandı. Federal Savcılık Eminger’in az ceza almasına itiraz etti. Ancak kararın değişme ihtimali zayıf görünüyor.

ONLAR DA İTİRAZ ETTİ

Baş suçlu Beate Zschaepe’nin avukatları da karara itiraz ederek, temyize gitti. Federal Mahkeme itirazı inceleyecek. O zamana kadar Beate Zschaepe kadın mahkumların yattığı, Augsburg yakınlarındaki Aichach cezaevinde yatacak. Karar kesin hüküm kazanırsa, Zschaepe başka bir cezaevine tahliye edilecek. Böylece neonazi terör örgütü dosyası kapanacak. 2024 yılında bir daha gündeme gelecek. Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi Zschaepe’nin tutukluluk koşullarının ne zaman hafifletileceği sorusunu görüşecek.