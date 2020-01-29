NSU cinayetlerinin sırrı çözülüyor mu?

NSU’da dosya kapaklarının asla kapanmadığını belirten Federal Savcı Peter Frank, Vali Lübcke olayında özellikle Halit Yozgat cinayetiyle ilgili bazı ‘yeni ipuçları’ ortaya çıktığını açıkladı. Vali cinayeti soruşturmasının, zanlı Stephan Ernst’in Hessen Eyaleti neonazi gruplarıyla çok derin ilişkisi olduğu üzerinde yoğunlaştığı belirtildi. Yeni ortaya çıkan ipuçlarının zanlı Stephan Ernst’in bilinen suçları dışında başka ağır suçlar işlediği veya desteklediği şüphelerini pekiştirdiği kaydedildi. Soruşturma, Hessen eyalet istihbarat teşkilatının rolü üzerine şüphelerin de arttığını gösteriyor. Hessen istihbaratının Kassel cinayetiyle ilgili Federal Savcılığa verdiği belgelerde bazı tutarsızlıklar olduğuna dikkat çekildi.

‘KÜÇÜK HİTLER’ TEMME

Hessen güvenlik birimleri Kassel Valisi Lübcke’nin katil zanlısı Stephan Ernst ile eski istihbaratçı Andreas Temme arasındaki ilişkiyi daha önce kabul etti. Hessen istihbarat teşkilatı yetkilisi Andreas Temme’nin, Kassel’de NSU tarafından işlenen Halit Yozgat cinayeti sırasında olay yerinde olduğu tespit edilmiş, şüpheli olarak gözaltına alınmış, ancak cinayetle bağı aydınlığa kavuşturulamamıştı. Gençliğinde çevresinde ‘Küçük Hitler’ olarak adlandırılan Temme, Hessen Eyaleti istihbarat teşkilatında neonazi grupları takipten sorumluydu. Polis, Halit Yozgat cinayetiyle ilgili Temme’nin evinde yaptığı aramada seri cinayetler üzerine bir kitap, silah ve Hitler’in ‘Kavgam’ adlı kitabından bölümler bulmuştu.