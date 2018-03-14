NSU avukatlarının davayı uzatma taktikleri tutmadı

NSU terör çetesine yardım ve yataklık etmekten tutuklu yargılanan Ralf Wohlleben’in yeniden tanık dinlemek için verdiği dilekçeyi, mahkeme heyeti reddetti. Mahkeme Başkanı Manfred Götzl, savunma avukatının dilekçe vererek yeni tanıkları duruşmaya davet etme talebini davaya yeni bir bilgi ve kanıt sağlamayacağını gerekçe göstererek iade etti. Bu girişimi de davayı uzatmaya yönelik zaman kazanma olarak değerlendiren Götzl, “Dilekçeyi mahkemeye sunanlar bunun davaya katkı sunmayacağını biliyor. Bu girişim davayı geciktirmeye yöneliktir” dedi.

MESAJ VERMİŞ OLDU

Mahkeme başkanı beş yıldır devam eden duruşmalarda savunma avukatlarının reddi hakim, yeni tanık dinleme ve benzeri tüm dilekçelerini kabul etti. Bu yüzden de defalarca duruşmalara ara verildi, duruşmalar ertelendi. Mahkeme başkanının son duruşmadaki tutumuyla artık savunma avukatlarının geciktirme taktiklerine izin vermeyeceği ve bir an önce mahkemeyi sonuçlandırmak istediği şeklinde yorumlandı.