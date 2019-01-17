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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İlknur SARGUT -Ömer HASAR, DHA
17.01.2019 - 15:26, Son Güncelleme:

NSU avukatlarından Daimagüler: 1600 kez tehdit edildim

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NSU avukatlarından Daimagüler: 1600 kez tehdit edildim

Almanya’da beş yıl süren NSU davasında müdahil avukatlardan Mehmet Daimagüler, şimdiye kadar bin 600 tehdit aldığını, ancak Seda Başay Yıldız’a gönderilenlerin farklı olduğunu söyledi. NSU davasında dosyanın kapanmasını kabul etmeyeceklerini belirten Daimagüler, AİHM’e başvuracaklarını belirtti.

NSU davasının müdahil avukatlardan Mehmet Daimagüler, İstanbul’daki bir özel üniversitenin düzenlediği ‘Almanya’da Kurumsal Irkçılık ve NSU Davası’ adlı konferansa katıldı. NSU davasında Alman istihbarat dairelerinin ne derece bilgisi olduğunun bugüne kadar cevaplanmadığını belirten Daimagüler, “Maalesef kimse bu konuda cevap istemiyor, baskı yapmıyor. Ben istihbaratın NSU üyelerinin nerede olduğu yönünde bilgisinin olduğunu düşünüyorum. Ancak NSU teröristlerinin ne yaptıklarını araştıramadılar” dedi.

‘HESSEN’DE DOSYA KAPANDI’
Almanya’nın Kassel kentinde Halit Yozgat’ın öldürüldüğü gün Hessen Eyaleti istihbarat memurunun olay yerinde bulunmasının çok ilginç olduğunu belirten Mehmet Daimagüler, şunları söyledi: “Biz bu memuru 4 defa şahit olarak Münih’e çağırdık. İstihbarat memuru ilk andan son ana kadar hepimize yalan attı. Yine de hakimler onun ifadesine inandıklarını söylediler. Bu memurun yalan atması kötü bir şey ama bunun siyasal tarafından Hessen Eyaletine konulması bir skandal. Ben bu memurun ‘Bir şey duymadım, görmedim’ demesine inanmıyorum. Maalesef Hessen Eyaleti bu dosyaları 120 yıl için kapattı. Aslında demokraside böyle bir şey yapmak büyük skandal. Avukat arkadaşlarımla beraber biz bu konuyu kapatmıyoruz. Bu hepimiz için önemli, Yozgat Ailesi için önemli sorunlar.”

NSU avukatlarından Daimagüler: 1600 kez tehdit edildim

‘HAVLAYAN KÖPEKLER ISIRMAZ’
Almanyada, NSU davasındaki müdahil avukatlardan Seda Başay Yıldız’a ‘NSU 2.0’ imzasıyla gönderilen tehdit mektubunu değerlendiren Daimagüler, şöyle devam etti: “Bu davada özellikle Türkiye kökenli avukatlara tehditler geliyor. Bana şimdiye kadar yaklaşık bin 600 kişiden tehdit geldi. Ben bunları ‘Havlayan köpekler ısırmaz’ diyerek ciddiye almıyorum. Ama benim çocuğum yok. Bu nedenle durumum diğer avukatlardan biraz daha farklı. Seda Başay’a gelen tehditler, çok çok farklı, çünkü tehditler galiba polis karakolundan gönderildi ve bilgiler oradan alındı. Bu tehditlerde Seda Hanım’ın özel adresleri yazıyor. Polis ‘Sizi koruyamayız, kendinize silah alın’ diyor. Bir hukuk devletinde polisin avukata böyle bir şey demesi skandal. Ben de ‘Bu eyalette neler oluyor?’ diye soruyorum.”

‘ÖRGÜT YOK OLMADI’
“NSU davası yüksek mahkemeye gitti. Muhtemelen temyiz edilecek ve bundan da bir şey çıkmayacak. O yüzden biz bu ceza davalarından fazla bir şey beklemiyoruz. Biz tazminat davası açtık. Eğer Alman hükümetleri, eyaletler işleri düzgün bir şekilde yapsaydılar, polisler araştırmalarını ırkçı gözlükle yapmasaydılar, bu insanlar ölmezdi. Biz bunlarla ilgili dava açtık, ancak kaybedeceğiz. Ama sonunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuracağız. Bu birkaç sene sürebilir. Biz önemli sorulara cevap almadan önce katiyen dosyaların kapanmasını kabul etmeyeceğiz. Örgüt yok olmadı. Almanya’da yaşayan Yahudi, Müslüman ve göçmenler için bu tehlike devam ediyor.”

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