NSU avukatlarından Daimagüler: 1600 kez tehdit edildim

NSU davasının müdahil avukatlardan Mehmet Daimagüler, İstanbul’daki bir özel üniversitenin düzenlediği ‘Almanya’da Kurumsal Irkçılık ve NSU Davası’ adlı konferansa katıldı. NSU davasında Alman istihbarat dairelerinin ne derece bilgisi olduğunun bugüne kadar cevaplanmadığını belirten Daimagüler, “Maalesef kimse bu konuda cevap istemiyor, baskı yapmıyor. Ben istihbaratın NSU üyelerinin nerede olduğu yönünde bilgisinin olduğunu düşünüyorum. Ancak NSU teröristlerinin ne yaptıklarını araştıramadılar” dedi.

‘HESSEN’DE DOSYA KAPANDI’

Almanya’nın Kassel kentinde Halit Yozgat’ın öldürüldüğü gün Hessen Eyaleti istihbarat memurunun olay yerinde bulunmasının çok ilginç olduğunu belirten Mehmet Daimagüler, şunları söyledi: “Biz bu memuru 4 defa şahit olarak Münih’e çağırdık. İstihbarat memuru ilk andan son ana kadar hepimize yalan attı. Yine de hakimler onun ifadesine inandıklarını söylediler. Bu memurun yalan atması kötü bir şey ama bunun siyasal tarafından Hessen Eyaletine konulması bir skandal. Ben bu memurun ‘Bir şey duymadım, görmedim’ demesine inanmıyorum. Maalesef Hessen Eyaleti bu dosyaları 120 yıl için kapattı. Aslında demokraside böyle bir şey yapmak büyük skandal. Avukat arkadaşlarımla beraber biz bu konuyu kapatmıyoruz. Bu hepimiz için önemli, Yozgat Ailesi için önemli sorunlar.”





‘HAVLAYAN KÖPEKLER ISIRMAZ’

Almanyada, NSU davasındaki müdahil avukatlardan Seda Başay Yıldız’a ‘NSU 2.0’ imzasıyla gönderilen tehdit mektubunu değerlendiren Daimagüler, şöyle devam etti: “Bu davada özellikle Türkiye kökenli avukatlara tehditler geliyor. Bana şimdiye kadar yaklaşık bin 600 kişiden tehdit geldi. Ben bunları ‘Havlayan köpekler ısırmaz’ diyerek ciddiye almıyorum. Ama benim çocuğum yok. Bu nedenle durumum diğer avukatlardan biraz daha farklı. Seda Başay’a gelen tehditler, çok çok farklı, çünkü tehditler galiba polis karakolundan gönderildi ve bilgiler oradan alındı. Bu tehditlerde Seda Hanım’ın özel adresleri yazıyor. Polis ‘Sizi koruyamayız, kendinize silah alın’ diyor. Bir hukuk devletinde polisin avukata böyle bir şey demesi skandal. Ben de ‘Bu eyalette neler oluyor?’ diye soruyorum.”

‘ÖRGÜT YOK OLMADI’

“NSU davası yüksek mahkemeye gitti. Muhtemelen temyiz edilecek ve bundan da bir şey çıkmayacak. O yüzden biz bu ceza davalarından fazla bir şey beklemiyoruz. Biz tazminat davası açtık. Eğer Alman hükümetleri, eyaletler işleri düzgün bir şekilde yapsaydılar, polisler araştırmalarını ırkçı gözlükle yapmasaydılar, bu insanlar ölmezdi. Biz bunlarla ilgili dava açtık, ancak kaybedeceğiz. Ama sonunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuracağız. Bu birkaç sene sürebilir. Biz önemli sorulara cevap almadan önce katiyen dosyaların kapanmasını kabul etmeyeceğiz. Örgüt yok olmadı. Almanya’da yaşayan Yahudi, Müslüman ve göçmenler için bu tehlike devam ediyor.”