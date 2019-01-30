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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
30.01.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

‘NSU 2.0’da yeni ipuçları!

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‘NSU 2.0’da yeni ipuçları!

NSU davasının müdahil avukatlarından Seda Başay Yıldız’a gönderilen ‘NSU 2.0’ imzalı mektuplarla ilgili yeni ipuçlarına ulaşıldı.

 

SUDDEUTSCHE gazetesinin haberine göre avukat Seda Başay Yıldız yeni tehdit mektupları aldı ve bu mektuplar da Hessen Eyaleti Asayiş Şubesi psikologları tarafından incelendi. Psikologlara göre tehditler Frankfurt polisinden gitti. Tehdit mektuplarında büyük harflerle yazılan ‘HLKA’ harfleri, Hessen Eyalet Asayiş Şubesi’nin başharflerine işaret ediyor. Bu kısaltılmış isim ise sadece Hessen’de görev yapan polisler arasında kullanılıyor. Dikkat çeken bir diğer nokta ise 6 polisin gözaltına alınmasından sonra da tehdit mektuplarının devam etmesi.
Münih’te 5.5 yıl süren NSU davasında Enver Şimşek’in ailesinin avukatlığını yapan Seda Başay Yıldız, ‘NSU 2.0’ imzalı mektuplarla kızı ve ailesiyle tehdit edilmişti.

 

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