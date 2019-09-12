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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
12.09.2019 - 12:38, Son Güncelleme:

NRV’de sınırlandırılmıştı! Yasaklanması isteniyor

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NRV’de sınırlandırılmıştı! Yasaklanması isteniyor

Düğünlerin, doğum günlerinin, eğlence partilerinin değişmez süsü ve küçük çocukların en sevdiği oyuncakların başında gelen balonların, Almanya’da yasaklanması güdeme geldi. Yeşiller Partisi Aşağı Saksonya Eyalet Teşkilat Başkanı Anne Kura, balonların yasaklanmasını istedi.

KURA, yasağa gerekçe olarak balonların doğaya ve doğada yaşayan canlılara zarar vermesini gösterdi: “Balonlar uçtuktan bir süre sonra patlıyor. Parçaları da genelde doğaya ve ormanlık alanlara düşüyor. Düşen parçaları kuşlar ve diğer hayvanlar yem sanıp yiyor. Midelerinde uzun süre kalıyor. Midesi dolu olan hayvanlarda tokluk hissi uyanıyor. Hayvanlar da bu tokluk hissi yüzenden aç kalıp ölüyor. Bu yüzden balonların kullanılmaması gerekir. Balonların resmi açılışlarda ve kutlamalarda uçurulması da durdurulmalı.”
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (NRV) sınırları içinde kalan Gütersloh kentinde balonların uçurulmasına eylül ayından beri sınırlama getirilmişti.

NRV’de sınırlandırılmıştı Yasaklanması isteniyor

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