NRV’de sınırlandırılmıştı! Yasaklanması isteniyor
Düğünlerin, doğum günlerinin, eğlence partilerinin değişmez süsü ve küçük çocukların en sevdiği oyuncakların başında gelen balonların, Almanya’da yasaklanması güdeme geldi. Yeşiller Partisi Aşağı Saksonya Eyalet Teşkilat Başkanı Anne Kura, balonların yasaklanmasını istedi.
KURA, yasağa gerekçe olarak balonların doğaya ve doğada yaşayan canlılara zarar vermesini gösterdi: “Balonlar uçtuktan bir süre sonra patlıyor. Parçaları da genelde doğaya ve ormanlık alanlara düşüyor. Düşen parçaları kuşlar ve diğer hayvanlar yem sanıp yiyor. Midelerinde uzun süre kalıyor. Midesi dolu olan hayvanlarda tokluk hissi uyanıyor. Hayvanlar da bu tokluk hissi yüzenden aç kalıp ölüyor. Bu yüzden balonların kullanılmaması gerekir. Balonların resmi açılışlarda ve kutlamalarda uçurulması da durdurulmalı.”
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (NRV) sınırları içinde kalan Gütersloh kentinde balonların uçurulmasına eylül ayından beri sınırlama getirilmişti.
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