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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv
22.05.2019 - 10:55, Son Güncelleme:

NPD’nin afişlerinin toplatılmasına mahkemeden onay

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NPD’nin afişlerinin toplatılmasına mahkemeden onay

Almanya’da Dresden İdare Mahkemesi, aşırı sağcı Almanya Nasyonal Demokrat Parti’nin (NPD) seçim afişlerinin kamu güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle Zittau Belediyesi tarafından toplatılmasının meşru olduğuna karar verdi.

NPD, üzerinde “İşgali durdurun: Göç öldürür!” yazan afişleri toplatan Zittau Belediyesi’ne karşı Dresden İdari Mahkemesi’nde dava açarak bu afişlerin tekrar yerlerine asılmasını talep etti. Mahkemenin kararında, afişlerin ‘kışkırtıcı’ olduğu için kamu güvenliğini tehdit ettiği yönünde belediyenin görüşünün haklı olduğunu belirterek afişlerin belediye tarafından asıldıkları yerlerden indirilebileceği ifade edildi.
NPD’nin bu afişlerle Almanya’da yaşayan göçmenlerin onuruna saldırıda bulunduğu vurgulanan kararda, afişlerde yer alan ifadelerin halkın hukuka olan güvenini sarsacağı, özellikle aşırı sağcılarda göçmenlere yönelik şiddet kullanma isteğini körükleyeceği ve nefrete yol açacağı, böylece kamu huzurunu tehlikeye sokacağı kaydedildi.
NDP’nin bu karara karşı 2 hafta içinde Saksonya Yüksek İdare Mahkemesi’ne itiraz etme hakkı bulunuyor.

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