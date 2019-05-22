NPD’nin afişlerinin toplatılmasına mahkemeden onay
Almanya’da Dresden İdare Mahkemesi, aşırı sağcı Almanya Nasyonal Demokrat Parti’nin (NPD) seçim afişlerinin kamu güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle Zittau Belediyesi tarafından toplatılmasının meşru olduğuna karar verdi.
NPD, üzerinde “İşgali durdurun: Göç öldürür!” yazan afişleri toplatan Zittau Belediyesi’ne karşı Dresden İdari Mahkemesi’nde dava açarak bu afişlerin tekrar yerlerine asılmasını talep etti. Mahkemenin kararında, afişlerin ‘kışkırtıcı’ olduğu için kamu güvenliğini tehdit ettiği yönünde belediyenin görüşünün haklı olduğunu belirterek afişlerin belediye tarafından asıldıkları yerlerden indirilebileceği ifade edildi.
NPD’nin bu afişlerle Almanya’da yaşayan göçmenlerin onuruna saldırıda bulunduğu vurgulanan kararda, afişlerde yer alan ifadelerin halkın hukuka olan güvenini sarsacağı, özellikle aşırı sağcılarda göçmenlere yönelik şiddet kullanma isteğini körükleyeceği ve nefrete yol açacağı, böylece kamu huzurunu tehlikeye sokacağı kaydedildi.
NDP’nin bu karara karşı 2 hafta içinde Saksonya Yüksek İdare Mahkemesi’ne itiraz etme hakkı bulunuyor.
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