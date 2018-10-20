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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ahmet Külahçı / Fotoğraf: Getty
20.10.2018 - 09:36, Son Güncelleme:

NPD ve REP yok oldu gitti, ya AfD?

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NPD ve REP yok oldu gitti, ya AfD?

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 23 Mayıs 1949’da Alman Anayasası’nın kabulüyle resmen kurulan Federal Almanya Cumhuriyeti’nde aşırı sağcı ve sağ popülist akımlar hep vardı. İlk kez 1964 yılında Nazilerin uzantısı konumundaki aşırı sağcı Almanya Milliyetçi Demokrat Parti (NPD) kuruldu. Ama yüzde 5 barajını aşamadığı için hiçbir zaman Federal Meclis’e giremedi

NPD ve REP yok oldu gitti, ya AfDAlmanya’nın sınırlarının 1937 öncesine genişletilmesini, Almanya’nın NATO’yu ve adı o zaman Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) olan Avrupa Birliği’ni (AB) terk etmesini savunan NPD, ilk kez 1968’de Baden Württemberg Eyalet Parlamentosu’na girdi.
Ancak diğer eyaletlerde doğru dürüst varlık gösteremedi.
NPD, iki Almanya birleştikten sonra eski Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerde gücünü artırmaya başladı.;
Saksonya’da ve Mecklenburg-Vorpommern’da Eyalet Parlamentosu’na girdi.
Nazi dönemi politikasını savunan NPD’nin yasaklanması için zaman zaman girişimlerde bulunuldu.
Ancak her seferinde Federal Anayasa Mahkemesi’nden döndü.
Ama buna rağmen NPD son dönemlerde gücünü iyice kaybetti ve adeta silinip gitti.

*

Almanya’da 1983 yılında aşırı sağcı, sağ popülist ‘Cumhuriyetçiler’ (REP) kuruldu.
Dönemin Bavyera Eyalet Başbakanı ve Hıristiyan Sosyal Birlik Parti’nin (CSU) Genel Başkanı Franz-Josef Strauss’un eski Doğu Almanya olarak bilinen Demokratik Almanya Cumhuriyeti’ne (DDR) milyarlarca mark kredi verilmesine arabuluculuk etmesine kızan eski CSU’lular kurdu REP’i.
Aralarında Bodrum’da yazlık evi olan Franz Schönhuber de vardı.
REP’in programında şu hedefler vardı:

* Almanya AB’yi terk etmeli.

* Almanya’nın yabancılaşması engellenmeli.

* Sığınmacılara Almanya’nın kapıları kapatılmalı.

Tabii Türk düşmanlığı da vardı ‘Bodrumlu Franz’ın genel başkanlığını yaptığı REP’in programında.
Oynayan Türk çocuklarını gösteren seçim kampanyası filminin fon müziğinde “Bana ölümün şarkısını çal” filminin müziği bile yer aldı.
REP de yüzde 5 barajını aşamadığı için hiçbir zaman Federal Meclis’e giremedi.

Ama 1989 yılında Avrupa Parlamentosu’na girdi.
Aynı yıl Berlin Eyalet Parlamentosu’na da girdi.
1992 ve 1996 yıllarındaki seçimlerde yüzde 5 barajını aşarak Baden Württemberg Eyalet Parlamentosu’na da.
Aşırı sağcı politik söylemleri nedeniyle Federal Anayasa Koruma Teşkilatı 1990’lı yıllarda REP’i izlemeye başladı.
Yasaklanması bile gündeme geldi.
Genel Başkan Franz Schönhuber, 1995’te partiyi terk edip gitti.
REP zamanla gücünü iyice kaybetti.
Federal Anayasa Koruma Teşkilatı bile izlemeyi bıraktı.
Yani REP de kağıt üzerinde hâlâ var olduğu halde, politik olarak yok olup gitti.

*

Ama sağın sağında 2013’te sağ popülist ‘Almanya İçin Alternatif’ (AfD) kuruldu.
Hedefte şunlar vardı:

* Eurodan vazgeçip yeniden Alman Markına (DM) dönelim.

* AB’yi terk edelim.

* Alman vatanını koruyalım.

* Çok kültürlü topluma hayır.

* Sığınmacılara hayır.

* Tabii Türklere, çifte vatandaşlığa ve İslam’a da hayır.

* Minare yapılmasına izin verilmesin.

* Hoparlörle ezan okunması yasaklansın.

Evet, sağ popülist yaklaşımlarla AfD, Hessen hariç Almanya’nın 16 eyaletinin 15’inde Eyalet Parlamentosu’na girdi.
24 Eylül 2017’de yapılan genel seçimlerde toplam oyların yüzde 12.6’sını alarak Federal Meclis’e de.
Hem de CDU/CSU ve SPD’nin ardından ‘üçüncü büyük güç’ olarak.
AfD gücünü özellikle eski Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerde her geçen gün artırıyor.
Hatta bazılarında ‘en güçlü parti’ konumuna bile yükseliyor.
Bu, Almanya için tehlikeli bir gelişmedir.
Evet, Almanya’da daha önceki dönemlerde demokrasiye, demokratik hukuk devletine meydan okuyan aşırı
sağcı NPD ve REP yok olup gittiler. 
Ya AfD?

 

 

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