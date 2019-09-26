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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: dpa
26.09.2019 - 17:44, Son Güncelleme:

Norveç’te korku dolu anlar! Yakıt takından 200 bin litre...

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Norveç’te korku dolu anlar! Yakıt takından 200 bin litre...

Rusya’nın Murmansk kentinden hareket ederek ava çıkan Rus balıkçı gemisi Bukhta Naezdnik, Norveç’in Tromso kentinde bulunan limana yakın bir noktada demirledi. Gemi, bölgede çıkan fırtına nedeniyle zarar görmeye başlayınca yangın çıktı. Tromso şehrinin sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri tarafından gemideki yangının söndürülmesi için yoğun çaba sarf edildi.

YAKLAŞIK 64 metre uzunluğundaki gemide bulunan 29 mürettebattın tahliye edildiği, 27’sinin dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Gemide bulunan 200 bin litrelik mazot tankının patlama riski nedeniyle yeni bir acil durum yayınlanarak geminin 300 metre çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Yakıtın denize akmaya başlamasına karşı alınan önlemlere gemi trafiği önlemleri de eklendi.

Norveç’te korku dolu anlar Yakıt takından 200 bin litre...

Bölgeden geçen gemiler kontrol altında geçirilirken, yakıt tankının patlama riskine karşı itfaiye ekiplerinin de hazırda bekletildiği öğrenildi. Tromso şehrinde ise araç sürücüleri ve kentte yaşayanlar olası bir faciaya karşı uyarıldı.

Norveç’te korku dolu anlar Yakıt takından 200 bin litre...

Norveç’te korku dolu anlar Yakıt takından 200 bin litre...

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