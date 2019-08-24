Norveç’te Hıristiyanlar camiye kalkan oldu
Norveç’te Hıristiyanlar cuma namazı sırasında bu hafta da camiye kalkan oldu. Norveç Kiliseler Birliği ve İnanç Cemiyetleri İşbirliği Forumu, Müslümanlara destek olmak için bu hafta cuma namazı için Milli Görüş Norveç Bölgesi Stavanger Camisi’ni seçtiler.
BİRLİK üyeleri namaz sırasında ‘Bizler arkadaşız ve Siz ibadet ederken size sahip çıkacağız’ yazılı pankartlarla cami cemaatine destek mesajı verdiler. Norveç’in Oslo şehrinde El Nur Camisi’ne silahlı saldırı düzenleyen ve üvey kız kardeşini de öldürdüğü öne sürülen Philip Manshaus, polis tarafından gözaltına alınarak mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Manshaus, ilk başta konuşmayı reddetmiş ancak kısa süre sonra polis sorgusunda suçunu kabul etmişti.
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