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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
10.07.2019 - 12:12, Son Güncelleme:

Norveç’te batan Sovyet denizaltısı yüksek seviyede radyasyon yayıyor

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Norveç’te batan Sovyet denizaltısı yüksek seviyede radyasyon yayıyor

Sovyetler Birliği’ne ait 1989 yılında batan K-278 Komsomolets adlı denizaltıdan radyasyon seviyesinde artış tespit edildiği açıklandı.

SOVYETLER Birliği’nin nükleer denizaltılarından biri olan ve 1989 yılında Norveç açıklarında yangın nedeniyle batan 69 kişiden 42’sinin yaşamını yitirdiği K-278 Komsomolets adlı denizaltıdan 30 yıl sonra radyasyon sızıntısının oluştuğu açıklandı. Norveç Radyasyondan Korunma ve Nükleer Dairesi tarafından geçen Cuma günü G.O Sars adlı araştırma gemisiyle başlatılan çalışma dahilinde batan denizaltının bulunduğu noktaya 2 gün önce ulaşıldı. Ardından dalgıçlar tarafından denizaltı üzerinde radyasyon araştırması başlatıldı. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmada denizaltının enkazı görüntülenirken ayrıca radyasyon ölçümü de gerçekleşti.

RADYASYON SEVİYESİ 100 BİN KAT ARTMIŞ
Norveçli uzmanlar tarafından yapılan radyasyon ölçümünde dehşet veren sonuçlarla karşılaşıldı. Çalışmalar neticesinde K-278 Komsomolets isimli nükleer Sovyet denizaltısının radyasyon seviyesinin normalden 100 bin kat fazla olduğu açıklandı. Bu sonuç üzerine Norveçli uzmanlar, hemen radyasyon sızıntısını durdurmak için çalışma başlattı. Norveçliler radyasyon sızıntısını durdurmayı başardı.

İNSANSIZ DENİZ ARACI KULLANILDI
Norveç Radyasyondan Korunma ve Nükleer Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Norveçli uzmanların yaptığı çalışmada insansız deniz aracının kullanıldığı, insansız deniz aracının bilgisayarlar yardımıyla radyasyon sızıntısının olduğu noktaya operasyon gerçekleştirdiği ve radyasyon sızıntısının bu yöntemle engellendiği ifade edildi. Norveç tarafından 30 yıl sonra gün yüzüne çıkan olayla ilgili tüm dünyaya müjde verilirken, konuyla ilgili çalışmaların sürdürüldüğü aktarıldı.


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