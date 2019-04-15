Norveçli turistleri dolandıranlara operasyon
Manavgat’ta tatil yapan Norveçli turistlerin banka kartlarını çalarak, hesaplarından 1000 Euro çeken M.A. ve Ukrayna uyruklu M.K. adlı kadın, Muğla’da yakalandı. Üzerlerinde sanal POS cihazı, 8 bin 800 lira, peruk ve çok sayıda makyaj malzemesi bulundu.
ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Norveçli 2 turist, ATM’den para çekecekleri sırada, yardım için yanlarına gelen kişi tarafından banka kartlarının çalındığını ve hesaplarından 1000 Euro çekildiğini belirterek jandarmaya şikayetçi oldu. Jandarma Komutanlığı, 40 güvenlik kamerasından 200 saatlik görüntüyü izleyerek, şüphelilerin eşkalini ve kullandıkları otomobili tespit etti. Muğla’da olduğu tespit edilen araca operasyon düzenlendi. Araçtaki M.A. ve Ukrayna uyruklu M.K. adlı kadın, gözaltına alındı. Yapılan aramada sanal POS cihazı, 8 bin 800 lira, peruk ve çok sayıda makyaj malzemesi ele geçirildi.
M.A., tutuklanırken, M.K. adlı kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin benzer suçlara karışıp, karışmadıkları araştırılıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle