Norveçli turistin jakuzi keyfi ölümle bitti
Antalya’da denize girdikten sonra evinin balkonundaki jakuzide duş alan 69 yaşındaki Norveçli turist, ayağının kayması sonucu başını zemine çarparak hayatını kaybetti.
ANTALYA’nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi’nde eşi ile birlikte akşam saatlerinde denize giren Norveçli turist Else Borgny Ormstad Mansas (69), eve döndükten sonra balkondaki jakuzide duş almaya başladı. Duş sonrası jakuziden çıkan Mansas, ayağının kayması ile dengesini kaybedip balkondaki beton zemine düştü. Başını zemine çarpan Mansas’ın eşi ve yakınları hemen ambulans çağırdı. Ancak eve gelen sağlık ekipleri, Mansas’ın öldüğünü tespit etti. Yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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