Nijeryalı sapık mülteciye 5 yıl 6 ay hapis

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriNijeryalı sapık mülteciye 5 yıl 6 ay hapis
GeriAvrupa Nijeryalı sapık mülteciye 5 yıl 6 ay hapis
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN
10.09.2019 - 17:27, Son Güncelleme:

Nijeryalı sapık mülteciye 5 yıl 6 ay hapis

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nijeryalı sapık mülteciye 5 yıl 6 ay hapis

Almanya’da çocuk parkında oynayan 9 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan Nijeryalı mülteci, küçük kızın ağlaması üzerine fark edilip yakalanmıştı. Yargılanan mülteci ‘çocuğa cinsel saldırı’ ve ‘adam yaralamak’tan 5 yıl 6 hapis cezasına çarptırıldı.

ALMANYA’nın Dessau kentinde nisan ayında oyun parkında oyuncaklarıyla oynayan küçük kızı, bıçak tehdidiyle kimsenin görmediği bir alana götüren ve burada cinsel saldırıda bulunan 27 yaşındaki Nijeryalı mülteci, küçük çocuğun ağlaması üzerine çevredekiler tarafından yakalanmıştı.

OLAY YERİNDE DNA’SI BULUNDU
Olay yerinde yapılan incelemede polis sapığın DNA’sına da ulaşmıştı. Savcılıkta ve polis sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen sanık, ikinci duruşmada suçunu itiraf etmişti. Sanık küçük çocuktan da özür dilemişti. Hakim sanığı küçük çocuğa cinsel saldırı ve adam yaralamaktan suçlu buldu ve savcının 8 yıl 8 ay hapis istemesine rağmen tutuklu sanığı 5 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Nijeryalı sapık mülteciye 5 yıl 6 ay hapis
Olaf Scholz: Almanya krize karşı hazırlıklı
Berlin’e giden uçak türbülansa yakalandı, acil iniş yaptı, yaralılar var
Bazıları örümceğe, bazıları canavara benzetti!