Nijeryalı sapık mülteciye 5 yıl 6 ay hapis
Almanya’da çocuk parkında oynayan 9 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan Nijeryalı mülteci, küçük kızın ağlaması üzerine fark edilip yakalanmıştı. Yargılanan mülteci ‘çocuğa cinsel saldırı’ ve ‘adam yaralamak’tan 5 yıl 6 hapis cezasına çarptırıldı.
ALMANYA’nın Dessau kentinde nisan ayında oyun parkında oyuncaklarıyla oynayan küçük kızı, bıçak tehdidiyle kimsenin görmediği bir alana götüren ve burada cinsel saldırıda bulunan 27 yaşındaki Nijeryalı mülteci, küçük çocuğun ağlaması üzerine çevredekiler tarafından yakalanmıştı.
OLAY YERİNDE DNA’SI BULUNDU
Olay yerinde yapılan incelemede polis sapığın DNA’sına da ulaşmıştı. Savcılıkta ve polis sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen sanık, ikinci duruşmada suçunu itiraf etmişti. Sanık küçük çocuktan da özür dilemişti. Hakim sanığı küçük çocuğa cinsel saldırı ve adam yaralamaktan suçlu buldu ve savcının 8 yıl 8 ay hapis istemesine rağmen tutuklu sanığı 5 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.
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