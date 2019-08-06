Neonazilerle yakınlık kulüpten uzaklaştırdı
Almanya Üçüncü Lig’ine bu sezon yükselen Chemnitzer FC Kulübü, 32 yaşındaki takım kaptanı Daniel Frahn’ı neonazilere yakın durduğu gerekçesiyle kovdu. Yönetim tarafından yapılan açıklamada, Frahn’ın neonazilere yakın durmakla kulübe zarar verdiği belirtildi.
FRAHN, Chemnitzer FC Kulübü’nün cumartesi günü Hallescher FC takımıyla deplasmanda oynadığı maçı aşırı sağcı Chemnitzli taraftarlarla birlikte izlemişti. Aşırı sağcılar maçta, kulübün iflas sürecini yürüten avukatı hedef tahtası koydukları bir pankartı tribüne asmıştı. Frahn’ın bu tutumu kulüple bağının kesilmesine yol açtı. Kulüp yönetimi aldığı kararı bildirmek için Frahn’ı kulüp binasına çağırdı. Futbolcu kulübe gelirken, neonazilerin olay çıkaracağından endişe duyan Chemntiz Emniyeti, üç polis ekibini kulübün önünde uzun süre bekletti. Herhangi bir olay çıkmayınca polis ekipleri kulüpten ayrıldı. Ancak hem kulüp yönetimi hem de emniyet güçleri cumartesi günü Hamburg ile oynanacak Alman Futbol Federasyonu (DFB) Kupası birinci tur maçı için endişe taşıyor. Yönetim ve polis, aşırı sağcı taraftar grubunun bu maçta Frahn’ın gönderilmesini protesto etmek adına olay çıkarmasından endişe ediyor.
AŞIRI SAĞCI OLDUKLARINI BİLMİYORMUŞ!
Chemnitz, yaklaşık bir yıldır neonazilerle anılmaya başlandı. Geçen yıl neonaziler, mülteciler ile Almanlar arasında çıkan kavgada bir Alman’ın ölümünü bahane ederek Chemnitz’de yabancı avına çıkmıştı. Irkçılar kentin merkezinde günlerce gösteriler yapmış, aralarında Türkiye kökenli, İranlı ve Musevilere ait restoranları basmıştı.
Futbolcu Frahn ise gösterilere katılan neonazi grupların isteği üzerine o günlerde kanserden ölen bir neonazinin fotoğrafının basılı olduğu tişörtü formasının altına giymiş, maçta gol attıktan sonra da formasını sıyırarak o tişörtü tribünlere göstermişti. Aynı futbolcu daha sonra neonazilerin kurduğu bir inisiyatifin reklamını da yapmıştı. Ancak daha sonra yaptığı açıklamada kendisinin ırkçı olmadığını ve inisiyatifin aşırı sağcı olduğundan haberi olmadığını ileri sürmüştü.
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