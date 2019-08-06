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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
06.08.2019 - 14:54, Son Güncelleme:

Neonazilerle yakınlık kulüpten uzaklaştırdı

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Neonazilerle yakınlık kulüpten uzaklaştırdı

Almanya Üçüncü Lig’ine bu sezon yükselen Chemnitzer FC Kulübü, 32 yaşındaki takım kaptanı Daniel Frahn’ı neonazilere yakın durduğu gerekçesiyle kovdu. Yönetim tarafından yapılan açıklamada, Frahn’ın neonazilere yakın durmakla kulübe zarar verdiği belirtildi.

FRAHN, Chemnitzer FC Kulübü’nün cumartesi günü Hallescher FC takımıyla deplasmanda oynadığı maçı aşırı sağcı Chemnitzli taraftarlarla birlikte izlemişti. Aşırı sağcılar maçta, kulübün iflas sürecini yürüten avukatı hedef tahtası koydukları bir pankartı tribüne asmıştı. Frahn’ın bu tutumu kulüple bağının kesilmesine yol açtı. Kulüp yönetimi aldığı kararı bildirmek için Frahn’ı kulüp binasına çağırdı. Futbolcu kulübe gelirken, neonazilerin olay çıkaracağından endişe duyan Chemntiz Emniyeti, üç polis ekibini kulübün önünde uzun süre bekletti. Herhangi bir olay çıkmayınca polis ekipleri kulüpten ayrıldı. Ancak hem kulüp yönetimi hem de emniyet güçleri cumartesi günü Hamburg ile oynanacak Alman Futbol Federasyonu (DFB) Kupası birinci tur maçı için endişe taşıyor. Yönetim ve polis, aşırı sağcı taraftar grubunun bu maçta Frahn’ın gönderilmesini protesto etmek adına olay çıkarmasından endişe ediyor.

AŞIRI SAĞCI OLDUKLARINI BİLMİYORMUŞ!
Chemnitz, yaklaşık bir yıldır neonazilerle anılmaya başlandı. Geçen yıl neonaziler, mülteciler ile Almanlar arasında çıkan kavgada bir Alman’ın ölümünü bahane ederek Chemnitz’de yabancı avına çıkmıştı. Irkçılar kentin merkezinde günlerce gösteriler yapmış, aralarında Türkiye kökenli, İranlı ve Musevilere ait restoranları basmıştı.
Futbolcu Frahn ise gösterilere katılan neonazi grupların isteği üzerine o günlerde kanserden ölen bir neonazinin fotoğrafının basılı olduğu tişörtü formasının altına giymiş, maçta gol attıktan sonra da formasını sıyırarak o tişörtü tribünlere göstermişti. Aynı futbolcu daha sonra neonazilerin kurduğu bir inisiyatifin reklamını da yapmıştı. Ancak daha sonra yaptığı açıklamada kendisinin ırkçı olmadığını ve inisiyatifin aşırı sağcı olduğundan haberi olmadığını ileri sürmüştü.

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