Neonazilerin silahlı koluna yasak

FEDERAL İçişleri Bakanı Horst Seehofer, nihayet kararı verdi ve neonazilerin silahlı kolu olarak bilinen ‘Combat 18’ adlı örgütü yasakladı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter örgütün yasaklandığı haberini doğruladı. Yasak kararıyla birlikte polis bu sabah daha gün doğmadan 6 eyalette (Kuzey Ren Vestfalya, Hessen, Brandenburg, Thüringen, Mecklenburg Vorpommern, Rheinland Pfalz) çok sayıda yere baskınlar düzenledi. Örgütün elebaşı Stanley R., Thüringen’de gözaltına alındı.

IRK SAVAŞINA HAZIRLANIYORLAR

‘Combat 18’ adlı neonazi örgüt, sekizi Türk, 10 kişiyi öldüren NSU teröristlerinin yetiştiği ‘Blood and Honour’ (Kan ve Onur) adlı örgütün silahlı kolu olarak biliniyor. ‘Kan ve Onur’ adlı neonazi örgüt daha önce yasaklanmıştı. Örgütün adındaki 18 rakamı neonaziler arasında kod olarak biliniyor. 1 rakamı alfabe sıralamasında Adolf Hitler’in ön adı A’ya 8 rakamı ise soyadı olan H harfine denk ediyor. Irk savaşına hazırlanan ‘Combat 18’ adlı örgütün amblemi ise ejderha.

DİĞERLERİ DE YASAKLANABİLİR

Şiddet yanlısı ‘Combat 18’in yasaklanması uzun süredir tartışılıyordu. Kassel Valisi Walter Lübcke’nin neonaziler tarafından öldürülmesi üzerine yeni bir neonazi yeraltı örgütü kurulduğundan şüphe ediliyor. Bu nedenle ‘Combat 18’in bir an evvel yasaklanması planlanıyordu. Örgüt elemanları siyah tişört ve üzerinde C 18 yazılı mont giyiyordu. Şimdi tüm bu semboller yasaklandı. ‘Combat 18’ yasağını başka örgüt yasaklarının izlemesi bekleniyor.