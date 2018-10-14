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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: AP
14.10.2018 - 13:25, Son Güncelleme:

Neonazilerin davası yeniden başlıyor

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Neonazilerin davası yeniden başlıyor

Almanya’nın Koblenz kentinde 2 bin 349 gün önce başlayan, bugüne kadar 20 milyon euro harcanan ve ülkenin en kapsamlı ‘neonazi davalarından biri’ olarak görülen dava, hakimin geçen yıl emekli olması nedeniyle yarın yeniden başlayacak.

İLK duruşması 2012’de başlayıp 2017 yılına kadar süren neonazi davasında, mahkeme hakiminin emekli olması nedeniyle şimdiye kadar yapılan tüm duruşmalar iptal edilmişti. Dava şimdi en baştan başlayacak. Koblenz Eyalet Mahkemesi’nde görülen davada sanıklar, aşırı sağcı suç örgütü kurmak, yeni Hitler rejimi için mücadele etmek, gamalı haç gibi yasaklı sembolleri bulundurmak, sol görüşlülere saldırmak, Dresden’de Hitler rejimini anmak için gösteri düzenlemek, sol görüşlülerin yaşadıkları evlere taş ve şişelerle saldırmakla suçlanıyor. 26 sanık hakkında 926 sayfalık iddianame hazırlandı, sanıkları 52 avukat savundu, 337 duruşma yapıldı. Harcanan para ise 20 milyon euroyu buldu.

HAKİM EMEKLİ OLDU
Davaya hakim ve jürilerden oluşan sekiz kişilik heyet baktı. Avukatlar, davanın seyrini değiştirmek ve hakimlerle jüri üyelerini hataya zorlamak için sürekli mahkemeye dilekçeler sundu. Kimi dilekçelerden sonuç da aldılar. Savunma avukatları bir jüri üyesini savcılardan birine ‘Noel Baba’ çikolatası hediye ettiği, diğer bir jüri üyesini de duruşma sırasında cep telefonuyla mesaj gönderdiği için azledilmesini sağladı. Bu şekilde davanın beş yıl sürmesine neden oldular. Geçen yıl da davanın başkanı hakim yasal zorunluluk nedeniyle emekli oldu. Hakimin emekli olması nedeniyle görülen tüm duruşmalar da geçersiz sayıldı. Yeni atanan hakim için yargılanmanın yeniden ele alınması kararı çıktı.

 

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