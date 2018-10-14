Neonazilerin davası yeniden başlıyor
Almanya’nın Koblenz kentinde 2 bin 349 gün önce başlayan, bugüne kadar 20 milyon euro harcanan ve ülkenin en kapsamlı ‘neonazi davalarından biri’ olarak görülen dava, hakimin geçen yıl emekli olması nedeniyle yarın yeniden başlayacak.
İLK duruşması 2012’de başlayıp 2017 yılına kadar süren neonazi davasında, mahkeme hakiminin emekli olması nedeniyle şimdiye kadar yapılan tüm duruşmalar iptal edilmişti. Dava şimdi en baştan başlayacak. Koblenz Eyalet Mahkemesi’nde görülen davada sanıklar, aşırı sağcı suç örgütü kurmak, yeni Hitler rejimi için mücadele etmek, gamalı haç gibi yasaklı sembolleri bulundurmak, sol görüşlülere saldırmak, Dresden’de Hitler rejimini anmak için gösteri düzenlemek, sol görüşlülerin yaşadıkları evlere taş ve şişelerle saldırmakla suçlanıyor. 26 sanık hakkında 926 sayfalık iddianame hazırlandı, sanıkları 52 avukat savundu, 337 duruşma yapıldı. Harcanan para ise 20 milyon euroyu buldu.
HAKİM EMEKLİ OLDU
Davaya hakim ve jürilerden oluşan sekiz kişilik heyet baktı. Avukatlar, davanın seyrini değiştirmek ve hakimlerle jüri üyelerini hataya zorlamak için sürekli mahkemeye dilekçeler sundu. Kimi dilekçelerden sonuç da aldılar. Savunma avukatları bir jüri üyesini savcılardan birine ‘Noel Baba’ çikolatası hediye ettiği, diğer bir jüri üyesini de duruşma sırasında cep telefonuyla mesaj gönderdiği için azledilmesini sağladı. Bu şekilde davanın beş yıl sürmesine neden oldular. Geçen yıl da davanın başkanı hakim yasal zorunluluk nedeniyle emekli oldu. Hakimin emekli olması nedeniyle görülen tüm duruşmalar da geçersiz sayıldı. Yeni atanan hakim için yargılanmanın yeniden ele alınması kararı çıktı.
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