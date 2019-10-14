Neonazi terörist, polise izini kaybettirip Halle’den kaçmış
Almanya’nın Halle kentinde bir sinagogla bir döner büfesine saldırıp, 2 kişiyi öldüren neonazi terörist Stephan B.’nin polisi atlatıp kentten kaçmayı başardığı ortaya çıktı.
SAKSONYA Anhalt Eyalet Meclisi’nde dün neonazi terörist için düzenlenen oturumda yeni bilgiler ortaya çıktı. Eyalet İçişleri Bakanı Holger Stahlknecht saldırıyla ilgili verdiği detaylı bilgiye göre neonazi terörist, polise 1 saat boyunca izini kaybettirmeyi başarıp Halle’den 15 km ötedeki Landsberg kentine kaçmış. Bunu nasıl yaptığı ise henüz bilinmiyor.
KARAKOL POLİSLERİ YAKALAMIŞ
Ayrıca neonazi teröristin sanıldığı gibi otobanda kaza sonucu özel tim tarafından değil, karakolda görevli iki polis tarafından yakalanıp gözaltına aldığı anlaşıldı.
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