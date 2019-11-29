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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraf: dpa
29.11.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

Almanların yastık altında 235 milyar Euro'su var

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Almanların yastık altında 235 milyar Euro'su var

Almanya’da bankaların ‘negatif faiz’ uygulaması vatandaşları giderek daha fazla nakit para tutmaya itiyor. Ülkede toplam yastık altı tasarrufun yaklaşık 235 milyar Euro’yu bulduğu açıklandı.

ALMANYA’da ‘yastık altı’ birikim eğilimi giderek artıyor. Ülkede evlerde tutulan nakit para tasarruf miktarının 10 sene öncesine oranla yaklaşık iki katına çıktığı açıklandı. Bild gazetesi, 2009 yılında 102 milyar Euro olan yastık altı nakit para miktarının günümüzde 235 milyar Euro’yu bulduğunu bildirmişti. Bu rakam ülke nüfusu 83 milyon olarak kabul edildiğinde, kişi başına ortalama 2 bin 800 Euro nakit birikim anlamına geliyor.

DEĞER KAYBI ENDİŞESİ
Haberde, FDP Frank Schäffler’in, Almanya’da vatandaşların ve işletmelerin negatif faizler nedeniyle, birikimlerinin bankalarda değer kaybına uğramasından endişe duydukları için nakit para tutmayı tercih ettikleri yönündeki sözlerine de yer veriliyor. Alman Merkez Bankası’ndan bir sözcü de gazetenin açıkladığı söz konusu rakamları teyit etti.

100 BİN EURO ÜZERİ
Birikimler için ceza faizi uygulamasına ilişkin tartışmalar Avrupa Merkez Bankası’nın (EZB) para politikalarında esnekliğe gitmesi üzerine arttı. Merkez Bankasının eski verilerine göre bankaların yüzde 23’ü cari hesap veya tasarruf hesapları için negatif faiz uygulamasına gittiklerini beyan etti. Ancak bireysel hesaplarda bankaların çoğu, hesabında 100 bin Euro’dan fazla birikimi olan müşterilere negatif faiz uyguluyor.

 

 

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