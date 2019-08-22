‘Negatif faiz’e ekonomistlerden destek
CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder’in “Finans kültürümüze uymuyor” diyerek ‘negatif faiz’ uygulamasının yasaklanmasını istemesi, ekonomi çevreleri tarafından temkinli karşılandı.
YASAK talebini doğru bulmadığını belirten ekonomist Marcel Fratzscher, bunun popülist bir yaklaşım olduğunu söyledi. Fratzscher, “Gerçekle uyuşmuyor” derken, banka temsilcilerinden de bir açıklama geldi: “Yasak sisteme aykırı. Yasalarla müdahale edilmesi, tasarruf sahiplerini güvenli olmayan kurumlara yönlendirir.”
Federal Tüketiciler Birliği Başkanı Klaus Müller de Söder’in önerisine temkinli yaklaşan isimlerden. Müller, “Yasak talebi kulağa iyi geliyor. Ama daha çok sembolik bir karakter içeriyor” dedi.
Başbakan Yardımcısı ve Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz ise talebin değerlendirilebileceğini söyledi. Yasağın mümkün olup olmadığının inceleneceğini ifade eden Scholz, “Negatif faiz yasağı karmaşık bir durum. Uzmanlar inceleyecek. Ancak bu inceleme çok uzun sürecek gibi” dedi.
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