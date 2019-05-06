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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
06.05.2019 - 15:28, Son Güncelleme:

Nefrete ve ırkçılara en güzel cevap; iftar sofrasıdır

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Nefrete ve ırkçılara en güzel cevap; iftar sofrasıdır

Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, ramazan ayı dolayısıyla yayınladığı mesajında, Türk toplumundan düzenleyecekleri iftar programlarına Alman komşu ve dostlarını da mutlaka çağırmalarını isteyerek “İftar sofraları, nefrete ve ayrıştırıcı söylemlere verilebilecek en güzel cevaptır” dedi.

“Türk toplumunun kıymetli mensupları, her yıl hasretle bekleyip ve yoğun manevi duygularla idrak ettiğimiz ramazan ayına yeniden erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayı, bizi birbirimize yakınlaştıran; sevgi, muhabbet, dostluk ve kardeşlik duygularının derinden hissedildiği; yardımlaşma ve dayanışmanın yoğun yaşandığı müstesna bir dönemdir.
Bu mübarek ayın, Almanya’daki Türk toplumu içerisindeki kardeşliği, dayanışmayı ve birlik ve beraberliği güçlendirmesini temenni ediyorum.”

DİLEĞİMİZ; BU KÜLTÜRÜN GELECEK NESLE AKTARILMASI
“Toplumsal hayatımızda özel bir yeri bulunan ramazana özgü manevi ve kültürel değerlerin yaşatılarak, gelecek nesillere aktarılması hepimizin ortak dileğidir.
Suriye’den Filistin’e, Libya’dan Somali’ye kadar İslam coğrafyasında yaşanan acılar, kan ve gözyaşı hepimizi derinden üzmektedir. Ayrıca, Avrupa çapında artan ırkçılık, yabancı ve İslam düşmanlığı, sağduyu sahibi herkes için ciddi bir endişe kaynağı haline gelmiştir. Bu gelişmeler karşısında birlik, beraberlik ve dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır.”

ALMAN DOSTLARIMIZI VE KOMŞULARIMIZI DAVET
“Türk toplumunun gerek bireysel gerek STK’lar aracılığıyla ramazan ayı boyunca başta iftar davetleri olmak üzere düzenleyecekleri faaliyetlere mümkün mertebe Alman komşularını ve dostlarını dahil etmeleri aramızdaki anlayış, muhabbet ve dayanışmayı güçlendirmenin yanı sıra giderek artan nefret ve ayrıştırıcı söylemlere karşı da güzel bir cevap olacaktır.
Bu düşüncelerle, Almanya’da yaşayan Türk toplumunun, Türk dünyasının ve İslam âleminin ramazan ayını huzur ve barış içinde geçirmelerini yürekten diliyorum.”

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