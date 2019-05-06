Nefrete ve ırkçılara en güzel cevap; iftar sofrasıdır
Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, ramazan ayı dolayısıyla yayınladığı mesajında, Türk toplumundan düzenleyecekleri iftar programlarına Alman komşu ve dostlarını da mutlaka çağırmalarını isteyerek “İftar sofraları, nefrete ve ayrıştırıcı söylemlere verilebilecek en güzel cevaptır” dedi.
“Türk toplumunun kıymetli mensupları, her yıl hasretle bekleyip ve yoğun manevi duygularla idrak ettiğimiz ramazan ayına yeniden erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayı, bizi birbirimize yakınlaştıran; sevgi, muhabbet, dostluk ve kardeşlik duygularının derinden hissedildiği; yardımlaşma ve dayanışmanın yoğun yaşandığı müstesna bir dönemdir.
Bu mübarek ayın, Almanya’daki Türk toplumu içerisindeki kardeşliği, dayanışmayı ve birlik ve beraberliği güçlendirmesini temenni ediyorum.”
DİLEĞİMİZ; BU KÜLTÜRÜN GELECEK NESLE AKTARILMASI
“Toplumsal hayatımızda özel bir yeri bulunan ramazana özgü manevi ve kültürel değerlerin yaşatılarak, gelecek nesillere aktarılması hepimizin ortak dileğidir.
Suriye’den Filistin’e, Libya’dan Somali’ye kadar İslam coğrafyasında yaşanan acılar, kan ve gözyaşı hepimizi derinden üzmektedir. Ayrıca, Avrupa çapında artan ırkçılık, yabancı ve İslam düşmanlığı, sağduyu sahibi herkes için ciddi bir endişe kaynağı haline gelmiştir. Bu gelişmeler karşısında birlik, beraberlik ve dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır.”
ALMAN DOSTLARIMIZI VE KOMŞULARIMIZI DAVET
“Türk toplumunun gerek bireysel gerek STK’lar aracılığıyla ramazan ayı boyunca başta iftar davetleri olmak üzere düzenleyecekleri faaliyetlere mümkün mertebe Alman komşularını ve dostlarını dahil etmeleri aramızdaki anlayış, muhabbet ve dayanışmayı güçlendirmenin yanı sıra giderek artan nefret ve ayrıştırıcı söylemlere karşı da güzel bir cevap olacaktır.
Bu düşüncelerle, Almanya’da yaşayan Türk toplumunun, Türk dünyasının ve İslam âleminin ramazan ayını huzur ve barış içinde geçirmelerini yürekten diliyorum.”
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