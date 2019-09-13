Nefesler tutuldu! ‘Bayrağımızı zirveye dikeceğiz’
Almanya’nın Berlin kentinde yarın Finlandiyalı Sami Enbom ile karşılaşacak olan Dünya Şampiyonu Türk boksör Fırat Arslan, çalışmalarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
KISA bir hazırlık dönemi olmasına rağmen iyi bir antrenman yaptıklarını belirten Arslan, “Tüm ekibim elinden gelenin en iyisini yaptı. Herhangi bir sakatlık veya olumsuz durum yaşamadan, güzel bir performans ile karşılaşmaya çıkacağız. Hedefimiz, her zaman olduğu gibi bayrağımızı Avrupa’nın göbeğinde dalgalandırarak zirveye dikmektir. Bunun için de elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.
Antrenman döneminde kısa bir soğuk algınlığı geçiren Fırat Arslan’a sağlıkçı olan eşi destek verdi. Havaların soğuması ve yoğun antrenmandan dolayı Fırat Arslan’ın kısa bir rahatsızlık geçirdiğini belirten Dilek Arslan, “Gerekli müdahaleleri yaparak kısa sürede iyileştirip, antrenmanlarının başına dönmesini sağladık. Bu rahatsızlıktan dolayı üç gün antrenman yapamadı” dedi.
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