Nefes al, şınav çek ve...

GRUP, üç sezondur düzenli olarak buluşup buz gibi havada suya giriyor. Grubun kurucusu Jonas Wind, “Ben kendimdeki kış depresyonuna karşı bir şeyler yapmak istedim ve bu grubu kurdum” dedi. Kış depresyonu, güneşin ve ışığın olmadığı zaman insanlarda moral bozukluğu ve keyifsizliğe yol açıyor. Buz dalgıçları, ayrıca Berlin’de kış yardımı adı altında yardım da topluyor.

Kış depresyonuna karşı terapi olarak soğuk suya giren grup, suya girmeden önce nefes alıştırmaları yapıyor. Grubu suya girmeye hazırlayan Jakob Neumann, “Neden nefes alıştırması?” sorusuna, bu cevabı veriyor: “Kanda daha fazla oksijen sağlamak için bunu yapıyoruz. Kafanızı ıslatmayacaksınız. Her şeyden önce de kulaklarınız suya değmesin ve elleriniz dışarda kalsın. Çünkü en başta eller sıcaklığı kaybediyor.” Jakob Neumann (solda), Jonas Wind (sağda)

‘ŞİMDİ KENDİMİ ÇOK DAHA İYİ...’

Buz dalgıçları grubu nefes alıştırmasından sonra vücudu ısıtmak için şınav çekiyor ve ardından ya mayo ve bikinili ya da çırılçıplak aynı hizada suyun kenarına diziliyor. Vücuttaki gerilimi atmak için de hep bir ağızdan tüm güçleriyle bağırmaya başlıyorlar. Ardından grubun kurucusu Jonas Wind ile suya girme antrenörü Jakob Neumann önde kararlı adımlarla suya yürüyor. Diğerleri onları takip ediyor.

Suya girdikten sonra hepsi sessizce suyun içinde duruyor. Kimse ses çıkarmıyor. Hepsi tüm bedenleriyle soğuk suya odaklanıyor. Ne kadar kalabiliyorsa, kalmaya çalışıyor. Bazıları iki, bazıları üç dakika dayanıyor. Sudan çıkanlar, çıkar çıkmaz ısınma hareketlerine başlıyor. Gölün etrafında koşuyor veya jimnastik yapıyor. Ayrıca sıcak zencefil çayı içiyorlar. Grubun kurucusu Jonas Wind, sudan çıkıp ısınma hareketlerinden sonra, “Şimdi kendimi çok iyi ve mutlu hissediyorum” diyor.