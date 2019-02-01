Necdet Topcu son yolculuğuna siyah-beyazlı uğurlandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriNecdet Topcu son yolculuğuna siyah-beyazlı uğurlandı
GeriAvrupa Necdet Topcu son yolculuğuna siyah-beyazlı uğurlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
01.02.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Necdet Topcu son yolculuğuna siyah-beyazlı uğurlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Necdet Topcu son yolculuğuna siyah-beyazlı uğurlandı

İngiltere’nin başkenti Londra’da kolon kanseri tedavisi gördüğü Whittington Hastanesi’nde, üçüncü kalp krizine yenik düşen 63 yaşındaki yılların emektar gazetecisi Necdet Topcu için cenaze töreni düzenlendi. Vasiyeti üzerine tabutunun üzerine Beşiktaş bayrağı ve siyah-beyazlı kaşkol konuldu.

Necdet Topcu son yolculuğuna siyah-beyazlı uğurlandıİNGİLTERE’DEKİ yaşam serüveni 1992 yılında başlayan spor editörü Necdet Topcu, Londra’nın kuzeyindeki Palmers Green Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Merhumun cenaze töreni için öğleden sonra sevenleri bir araya geldi. Cenaze namazını Kıbrıs İslam Cemiyeti Başkanı Hüseyin Haşim Elbakaayi, kıldırdı ve cemaatten helallik istedi. Vasiyeti üzerine tabutun üstüne Beşiktaş bayrağı ve siyah-beyazlı kaşkol konuldu. Ailesi Türkiye’de yaşayan Topcu’nun cenazesi dün akşam THY ile Türkiye’ye gönderildi. Türkiye’de Son Havadis, Tan, Sabah ve Günaydın gazetelerinin spor muhabiri olarak görev yapan Topcu’nun naaşının bugün öğleden sonra Üsküdar Bağlarbaşı Marmara İlahiyat Fakültesi Camii’sinde kılınacak cenaze namazı ardından toprağa verileceği belirtildi.

CENAZE TÖRENİNE KİMLER KATILDI?
Topcu’nun cenaze törenine bağlı bulunduğu Londra Gazetesi sahibi Yılmaz Özyiğit ve çalışanları, duayen gazeteci Faruk Zabcı, Mustafa Köker, Ercan Vuranlar, Faruk Eskioğlu, Kadir Tipi, Mihrişah Safa, Nevsal Elevli, Ahmet Şanverdi, Betül İyilik, Egemen Arkut, Celal Sönmez, Mehmet Taisi Güzel, Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Öykener, Mustafa Çetinkaya, Dr. Tahsin Bilginer, Londra TTFF Başkanı Serdar Sarı, Yönetim Kurulu Üyeleri, As Başkan Osman Ercen, eski başkanlar Kemal Soyer, Akın Uysal, Nazım Çelebi, Mehmet Mimoğlu, kulüp başkanları ve çok sayıda sporcu, İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Jale Özer, Day- Mer yöneticilerinden Feyzullah Cinpolat, Federsyon eski Başkanı Şener Sağlam, oyuncu, tiyatrocu ve yazar Osman Balıkçıoğlu, Efes Grubu yöneticisi Kazım Akkuş’unda aralarında yer aldığı çok sayıda iş adamı ve sevenleri katıldı.

Necdet Topcu son yolculuğuna siyah-beyazlı uğurlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle