Ne zaman ‘WIR’ (BİZ) olacağız?

22 Mayıs 2014 tarihinde Bellevue Sarayı’nda Alman vatandaşlığına geçen göçmen kökenlileri ağırlayan Gauck, yaptığı konuşmasında biyo Almanlara göçmen kökenlilere eşit yurttaş gözüyle bakmaları ve öyle davranmaları çağrısında bulundu.

Yıllardır burada yaşadıkları ve Alman vatandaşı oldukları halde bu insanların çoğunun kendilerine ANDEREN (ötekiler-diğerleri) gözüyle bakıldığı hissi yaşadıklarına işaret ederken, “Bunu hep birlikte değiştirmeliyiz” dedi.

İşte bu nedenle de Almanya’da yeni bir WIR (BİZ) yaratılmasının kaçınılmaz olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, 10 Kasım 2014 tarihinde Brezilya’da Dünya Kupası’nı kazanıp şampiyon olan Alman millileri konuk etti Bellevue Sarayı’nda.

Almanlara bu gururu yaşatan herkese teşekkür etti.

Futbolcuları tek tek kutladı.

Alman milliler arasında Mesut Özil de vardı.

Gauck, “Almanya’da biz hepimiz kendimizi Dünya Şampiyonu hissettik. Gerçek şu ki, futbol Almanya’da güçlü bir WIR hissi yaratıyor” dedi.

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Alman Futbol Milli Takımı’nın Türk kökenli oyuncuları Mesut Özil ile İlkay Gündoğan’ın Londra’da Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşup birlikte çektirdikleri fotoğrafa tepkileri, kınamaları okuyunca aklıma gelen ilk şey Cumhurbaşkanı Gauck’un bu söylemi oldu.

Tabii aklımdan “Acaba öyle mi?” sorusu da geçti.

İki ayı aşkın süre konuyla ilgili olarak konuşmamakta direnen Mesut Özil, nihayet sessizliğini bozdu ve artık Alman Milli Takımı’nda oynamayacağını ilan etti.

Özil, sosyal medyada “Çok uzun süre düşündükten sonra çok zor da olsa, ırkçılık ve saygısızlık maruz kalmış hissi yaşarken ve son dönemlerdeki olaylar yüzünden artık Almanya’yı uluslararası düzeyde temsil edemem” içerikli bir metin paylaştı.

Aynı metinde “Ben Alman formasını gurur ve coşkuyla taşıdım. Ama artık öyle hissediyorum. Bu kararı vermek benim için çok zor oldu. Çünkü her zaman takım arkadaşlarım için, teknik ekip için ve Alman halkı için herşeyimi verdim. Fakat Alman Futbol Federasyonu’nun üst düzey yöneticilerinin Türk kökenime saygı göstermemeleri ve beni bir siyasi propagandaya dönüştürmeleri işleri dayanılmaz noktaya getirdi. Arkama yaslanıp öyle duracak değildim ayrımcılık asla kabul edilemez” satırlarına da yer verdi.

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Babası İngiliz, annesi Alman olan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Federal Adalet Bakanı Katharina Barley, “Mesut Özil gibi büyük bir Alman futbolcunun ırkçılık nedeniyle ülkesinde istenmemesi ve Alman Futbol Federasyonu tarafından sahiplenilmediği hissine kapılması alarm sinyalidir” içerikli bir tweet attı.

“O yıllarca Almanların kahramanıydı, şimdi birden Türk oluverdi” dedi.

Mesut Özil’in kararına saygı duyanlar oldu.

Irkçılık suçlamalarına tepki gösterenler de, destekleyenler de.

Yeniden bir uyum tartışması başlattığı için eleştirenler de.

Ama beni en çok FC Bayern Münih AG şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı olan eski milli futbolcularından Karl-Heinz Rummenigge ile FC Bayern Münih Kulübü Başkanı Uli Hoenes’in farklı yaklaşımları şaşırttı.

Rummenigge, Mesut Özil’e yüklenilerek haksızlık edildiğini, Alman Milli Takımı’nın hezimetinin tek suçlusu olarak yansıtılmasının tamamen abartılı ve saçma olduğunu söyledi.

Ya Uli Hoenes?

Hoenes, Sport1 televizyonuna verdiği demecinde, 92 kez Alman Milli Takımı’nın formasını giyen ve 23 gol atan Mesut Özil’i topa tuttu.

“Bu hayaletin kararına sevindim. Yıllardır b.. gibi oynuyordu. Uzun zamandır Milli Takım’a verdiği bir şey yoktu. Kazandığı son ikili mücadele şampiyon olduğumuz 2014 Dünya Kupası öncesiydi. Şimdi bu b..... performansının ardından bu fotoğrafın arkasına saklanıyor” diyerek çamur attı.

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Aynı yayında olmasa da Uli Hoenes’in bile bile Mesut Özil’e çamur attığını yine Spor1 gözler önüne serdi.

2009 yılından beri oynadığı milli maçlarda Mesut Özil’in 33 asist yaptığını (gole dönüştürülen pas verdiğini) hatırlattı.

Thomas Müller’in 23, Lukas Podolski’nin 12, Toni Kross’un 11 ve Joshua Kimmich’in 11 asist yaptığını da.

Son ikili mücadele kazanma masalına gelince…

Sport1’in verilerine göre Alman Milli Takımı’ının Meksika’ya 1-0, Güney Kore’ye 2-0 yenildiği karşılaşmalarda Mesut Özil gollük 12 pas verdi.

Ama hücum oyuncuları bunların hiçbirini de değerlendiremedi.

Mesut Özil, giriştiği 23 ikili mücadelenin yüzde 56’sını kazandı.

Bilmem Uli Hoenes bunları da okudu mu?

Bunu merak ediyorum.

Ama benim asıl merak ettiğim Almanya’da toplumun ne zaman WIR, yani BİZ olacağı.