“NE yapabileceğimiz konusunda kendimizi bir kez daha şaşırtalım. Eğer herkes samimi ve kararlı olursa, daha iyi şeyler mümkün. Dünyanın ısındığı doğru. Bu tehdit edici durum. Dünyanın ısınması ve diğer sorunlar insanlardan kaynaklanıyor. Sorunları gidermek için her şeyi yapmalıyız. Ben 65 yaşında biri olarak, eğer harekete geçilmezse iklim değişikliği konusunda yaşanacak olumsuzlukları taşıyamam. Başbakan olarak iklim korumasıyla ilgili tüm gücümle çalışacağım. İnsanlar gelecekte iyi yaşamalı. Bunun için de iyi ve güvenli bir işe sahip olması gerekiyor. Yaşlılıkta da güvenilir bir emekliliği olmalı. Bunu gerçekleştirebilmek için tekrar düşünme cesaretine, bildik yollardan ayrılma gücüne sahip olmalıyız. Yeni şeyler denemeli ve daha hızlı hareket etme kararlılığı göstermeliyiz. Güvenliğimiz ve refahımız, büyük ölçüde çevremizin güvenli olmasına ve ekonomik gelişmesine de bağlıdır.”

‘PUSULAMIZ ÖZGÜRLÜK’

Yeni yıl mesajında siyasetteki nefret dilini eleştiren Merkel, yerel yöneticilerin çalışmalarını ise taktir ettiğini söyledi: “Özgürlük, dayanışma ve her bir bireyin onuruna saygıyla sosyal piyasa ekonomisi ilkeleri önümüzdeki on yıl için pusulamız olmaya devam edecek. Yerel yöneticileri ve ülkemizde yaşayan herkesi şiddetten, ırkçılıktan ve antisemitizmden korumak federal hükümetin taahhüt ettiği görevidir. AB, uluslararası alanda ve dünya politikasında daha etkin rol almalı, sesini daha güçlü çıkarmalı. Çünkü sadece AB içinde değerlerimizi ve çıkarlarımızı savunabiliriz ve barışı, özgürlüğü ve refahı güvence altına alabiliriz. Almanya’nın AB dönem başkanlığında tüm üye ülkelerin katılacağı Çin ve Afrika ülkeleriyle zirve gerçekleştirilecek. Afrika ile yapılacak işbirliği, bizim çıkarımıza olacak. İnsanların barışçıl ve güvenli bir yaşam şansı varsa, göç azalır.”