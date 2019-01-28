Bu soruyu en çok da Sosyal Demokratlar soruyor kendi kendilerine.

Gerçekten “Ne olacak bu SPD’nin hali?”

Bir dönemlerin ‘halk partisi’ son dönemlerde büyük ölçüde ‘kan kaybetmeye’, adeta can çekişmeye başladı.

SPD, 23 Mayıs 1949 tarihinde Alman Anayasası’nın kabulüyle resmen kurulan Federal Almanya Cumhuriyeti’nde yapılan genel seçimlerden hep ya ‘ikinci güçlü parti’ ya da ‘en güçlü parti’ olarak çıktı.

SPD, 1969-1980 yılları arasında FDP ve 1998-2005 yılları arasında da Yeşiller’le ortaklık ederek iktidarda ‘büyük kanat’ olarak söz sahibi oldu.

Sosyal Demokratların ‘anıt adımı’ olarak bilinen Willy Brandt 1969-1974, Helmut Schmidt 1974-1982 ve Gerhard Schröder de 1998-2005 yılları arasında Almanya’nın başbakanlığını yaptılar.

Willy Brandt, hayata geçirdiği ‘Ostpolitik’ (Doğu Politikası) ile ‘Doğu Bloku’, ‘Sovyet Bloku’ veya ‘Demir Perde’ ülkeleri halklarının özgürlüklerine kavuşmalarının yolunu açtı.

Helmut Schmidt, hem ‘RAF’ kısa adıyla tanınan terör örgütü Kızıl Ordu Cephesi’ne karşı verdiği mücadele hem de akıllı ekonomi politikasıyla Almanya’nın dünyanın en saygın ülkelerinden biri haline gelmesinde etkin rol oynadı.

Rakiplerinin ‘patronların yoldaşı’ olarak nitelendirdiği Gerhard Schröder, “Önce vatan, sonra parti” diyerek Almanya’da işsiz sayısının sistematik olarak düşmesine çok önemli katkıda bulunan ‘sosyal reformları’ hayata geçirdi.

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Evet, Almanya’da baştan itibaren yoğun bir biçimde eleştirilen Schröder’in bu reform politikası, Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partilerinin (CDU/CSU) işine yaradı.

Daha doğrusu 2005 yılında Schröder’in yerine geçen Başbakan Angela Merkel’in işine yaradı.

Nitekim daha sonraki dönemlerde yapılan genel seçimlerde SPD kendisini bir türlü toparlayamadı.

27 Eylül 2009’da yapılan genel seçimlere SPD, şu anda Almanya’nın Cumhurbaşkanı olan Frank-Walter Steinmeier’i ‘lider aday’ (başbakan adayı) gösterdi.

Steinmeier liderliğindeki SPD, toplam oyların ancak yüzde 23’ünü alabildi.

2013’teki genel seçimlerde SPD’nin lider adayı Peer Steinbrück’tü.

Bir zamanlar Kuzey Ren Vestfalya (NRW-KRV) Eyalet Başbakanı ve 2005-2009 yılları arasında da Federal Maliye Bakanı olarak görev yapan Steinbrück liderliğindeki SPD, ancak yüzde 25.7 oy toplayabildi.

SPD, 2013 yılındaki genel seçimlerde yıllarca Avrupa Parlamentosu’nun Başkanlığını yapan Martin Schulz’a umut bağladı.

Ama Schulz liderliğindeki SPD, yüzde 20.5’le partinin tarihindeki en büyük yenilgisini aldı.

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Şimdi de gözler 26 Mayıs’ta yapılacak Bremen Eyalet Parlamentosu ve Avrupa Parlamentosu seçimleri ile 1 Eylül’de eski Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan Brandenburg ve Saksonya, 27 Ekim’de de Thüringen’de yapılacak Eyalet Parlamentosu seçimlerine çevrildi.

Bavyera’da geçen yıl yapılan Eyalet Parlamentosu seçimlerinde SPD, CSU, Yeşiller, Özgür Seçmenler (FW) ve sağ popülist Almanya için Alternatif’ten (AfD) daha az oy aldı.

Toplam oyların sadece yüzde 9.7’unu alan SPD ‘halk partisi’ konumunu yitirdi.

SPD geçen yıl Hessen’de yapılan Eyalet Parlamentosu seçimlerinde yüzde 19.8’le CDU ve Yeşiller’den daha az oy aldı.

Son yapılan kamuoyu yoklamalarına bakıyorum.

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde SPD’nin toplam oyların ancak yüzde 16.5’ini alması bekleniyor.

Brandenburg’da ‘en güçlü parti’ konumunu kaybetmesi de.

Saksonya ve Thüringen’de ise SPD’nin CDU ve sağ popülist AfD’den daha az oy almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yani SPD, Almanya’da ‘halk partisi’ olma özelliğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

İşte bu yüzden de herkes “Ne olacak bu SPD’nin hali?” diye soruyor.

Gerçekten, “Ne olacak bu SPD’nin hali?”

Hatta, “Ne olacak bu Almanya’nın hali?”