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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
13.09.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

‘Nazilerden kaçan bilim insanlarına Türkiye kucak açtı’

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‘Nazilerden kaçan bilim insanlarına Türkiye kucak açtı’

Bern Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bernd Nicolai, “Nazi Almanyası’ndan 1930’lu yıllarda kaçan önemli bilim insanlarına Türkiye kucak açarak büyük bir insanlık örneği göstermiş ve birçok Alman bilim insana da önemli bilim ve teknik aktarımı yapma fırsatı sunmuştur” dedi.

PROF. Dr. Nicolai, Almanya’nın Köln kentinde, 1933-1945 yılları arasında Türkiye’ye sığınan Alman mimarların yaşantısı ve eserlerini anlatıldığı ‘Bauhaus Akımının Ötesinde: Türkiye’de 1930’lı Yıllarda Modernlik ve Sürgün’ temalı konferansta konuştu. Köln Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Landesverband Rheinland (LVR) işbirliğiyle düzenlenen konferansta Prof. Dr. Nicolai, mimaride dış görünüm yerine işlevselliğe ve sadeliğe önem veren Bauhaus akımının özellikle Ernst Egli ve Bruno Taut tarafından Türkiye’ye taşındığını ve mimarların eserlerinin özellikle genç cumhuriyetin başkenti olan Ankara‘yı süslediğini ifade etti.

‘ANKARA’NIN İMARINDA ÖNEMLİ ROL OYNADI’
Nicolai, “Sürgün mimarlar Ankara’nın imarında gerekli altyapının oluşturulmasında önemli rol oynamıştır. 1919 yıllında Almanya’nın Weimar şehrinde kurulan Bauhaus sanat ve tasarım okulu ile ‘Bauhaus Sanat Akımı’ mimari akımlar arasında büyük bir öneme sahiptir ve dünyada etkili olmuştur” dedi. Prof. Dr. Nikolai, yaptığı sunumda, “Nazi Almanyası’ndan 1930’lu yıllarda kaçan önemli bilim insanlarına Türkiye kucak açarak büyük bir insanlık örneği göstermiş ve birçok Alman bilim insana da önemli bilim ve teknik aktarımı yapma fırsatı sunmuştur” ifadesini kullandı.

‘SÜRGÜN MİMARLARINI TANITTIK’
YEE Köln Müdürü Yılmaz Bulut ise Bauhaus‘un Almanya’da 100. yılı kutlamaları kapsamında Türk-Alman ilişkilerinin önemli fakat unutulmuş bir dönemi olan 1933-1945 yıllarına işaret ettiklerini, bu vesileyle sürgün mimarları ve etkilerini tanıttıklarını vurguladı.

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