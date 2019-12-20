Nazi dövmeli CDU’lu, sonunda istifa etti

PARTİSİNE daha fazla zarar vermek istemediği için istifa ettiğini açıklayan Moritz, “Siyasi gerilimi azaltmak için sinyal vermek istedim. Bazen hayatta nelerin öncelikli olduğunu göstermek gerekir” dedi. Robert Möritz, Saksonya Anhalt Eyaleti’ndeki nazi çevrelerin içinde aktif bir kişi olarak tanınıyordu. Nazilerin birçok konserine ve gösterisine de katılan Möritz, iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından ülke güvenliği için tehlikeli olarak sınıflandırılan dernek ve teşkilatlarda da aktif görev yaptı. Koluna nazi dövmesi yaptıran Möritz, bu dövmeyi göstermekten ise hiç çekinmedi. KOALİSYON DAĞILACAKTI

Möritz’in geçmişte yaptıkları Saksonya’da koalisyon ortaklığı yapan Yeşiller ile CDU’yu karşı karşıya getirmişti. CDU’nun Saksonya Anhalt Eyaleti sınırları içinde kalan Köthen’de teşkilat yöneticiliği yapan Möritz yüzünden az daha eyalet koalisyon hükümeti dağılacaktı. Koalisyon ortağı Yeşiller, Möritz ile ilgili, “CDU’da kaç naziye yer var?” diye ortağını eleştirmiş, CDU ise Möritz’e ikinci bir şans verilmesi gerektiğini açıklamıştı. CDU Saksonya Anhalt Teşkilat Genel Sekreteri de Yeşiller’i özür dilemeye ve açıklamayı geri almaya çağırmıştı. Ortakları arasında tartışma nedeniyle ipler iyice gerilince, koalisyonun dağılması bile gündeme gelmişti. Ancak taraflar daha sonra karşılıklı yaptıkları ılımlı açıklamalarla gerilimi düşürdü.