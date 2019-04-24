Nazan’lı, Müller’li, Rosberg’li tanıtım rahatsız etti!

TÜBINGEN’de 2007’den beri belediye başkanlığı yapan 46 yaşındaki Palmer, bu sözleriyle göçmen kökenlilerin yer aldığı kampanyanın Alman toplumununu yansıtmadığı mesajını verdi. Ancak Palmer’in “Anlamıyorum” diye bahsettiği fotoğrafta RTL sunucusu Nazan Eckes, Gana doğumlu ünlü aşçı Nelson Müller ve Formula 1 yarışını 2016’da kazanan şampiyon pilot Nico Rosberg yer alıyor.

Başkan Palmer’in bu paylaşımı, Yeşiller içinde de sert tepkilere neden oldu. Yeşiller Genel Sekreteri Michael Kellner, “Tren herkes için. Kampanyasında çok çeşitliliğe yer verilmesini selamlıyorum. Trene kimin bindiği bizim için önemli değil. Biz trenin zamanında hareket etmesini tartışıyoruz” dedi.

‘PALMER GİT ARTIK’

Yeşiller Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclis eski milletvekili Ali Baş ise, “Sayın Palmer şapkanızı alıp gitme zamanı geldi” sözleriyle Palmer’in hem partiden hem de görevinden ayrılmasını istedi.

Tepki gösterenler arasında Yeşiller Federal Meclis eski milletvekili Özcan Mutlu da var: “Neden bu belirsiz adam gerçek siyasi evinin olduğu yere gidemiyor? Bence AfD’de kendini daha rahat hissedeceğini ve bizim gibi yeşil tenli, iyi niyetli kişilerle uğraşması gerekmediğini düşünüyorum. Palmer kimse seni tutmuyor, git artık.”

‘AÇIK TOPLUMLA SORUNU VAR’

Alman Demiryolları Şirketi de Twitter’dan Palmer’e cevap verdi: “Sayın Palmer’in açık ve farklı renklerden oluşan toplumla açıkça bir sorunu var. Böyle bir tutumu reddediyoruz. Nico Rosberg, Nazan Eckes ve Neslon Müller olumlular ve temsil yeteneği yüksek kişilerdir. Alman Demiryolları onlarla çalışmaktan çok memnun.”

‘SU KATILMAMIŞ BİR IRKÇI’

Palmer’e Twitter üzerinden tepki yağarken, binlerce kullanıcı belediye başkanını ırkçı olarak nitelendirdi. Miguel Robitzky adlı bir kullanıcı ise, “O su katılmamış bir ırkçı” paylaşımıyla tepkisini gösterdi. Çok sayıda Twitter kullanıcısı da Palmer’i istifaya davet etti.

Gelen tepkilerin büyümesi üzerine geri adım atan Palmer, “Ben demiryollarının hangi kriterlere göre bu insanları seçtiğini anlamıyorum. Ben fotoğraftakilerin ünlü insanlar olduğunu bilmiyordum” açıklamasını yaptı.