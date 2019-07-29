‘Nazan bu. O zaman bakma!’
Eşi Julian Kohl ve iki çocuğuyla birlikte Türkiye’de tatil yapan Alman televizyon kanalı RTL sunucusu Nazan Eckes, çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.
ALMANYA’daki aşırı sıcaklara da atıfta bulunan güzel sunucu, “Almanya’da sıcak rekoru? 40 derece sadece deniz kenarında çekilir. Ben geri dönüyorum” diye yazdı. Eckes’in tatil fotoğrafları kısa sürede 8 binin üzerinde beğeni aldı.
Ancak Eckes’in fotoğraflarını biraz açık bulan da oldu. “Bu kadar da olmaz, yeter artık” yazanlara Nazan yerine takipçileri cevap verdi: “Nazan bu. O zaman bakma!”
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