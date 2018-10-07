NATO tatbikatı trafiği felç etti
NATO’nun, 25 Ekim’de Norveç’te başlayacak ‘Trident Juncture 2018’ askeri tatbikatına katılacak ülkelerin askerleriyle askeri teçhizatlarının nakliyesi, Danimarka ve İsveç trafiğini felç etti.
TATBİKATA katılacak 31 ülkeden yaklaşık 45 bin asker, 150 uçak, 60 gemi ile 10 binden fazla zırhlı aracın geçişleri Danimarka ve İsveç üzerinden başladı. Geçişlerin başlamasının ardından Danimarka’nın Jutland Adası’ndan Zeland’a burdan da İsveç’e giden otoyol ağını kullanan NATO birlikleri için güzergâh üzerinde alınan güvenlik önlemleri nedeniyle trafik felç oldu.
Tatbikat, kısmen Kuzey Atlantik ile Baltık Denizi’nin çevresindeki bölgeler, İzlanda, Finlandiya ve İsveç’in hava sahası dâhil olmak üzere ana saha olarak Norveç’te gerçekleşecek. 45 bin askerin katılımıyla gerçekleştirilecek tatbikat, NATO’nun bu zamana kadar en büyük tatbikatı olarak değerlendiriliyor.
TATBİKAT SAVUNMA AMAÇLI
NATO yetkilileri müttefik Norveç’in egemenlik haklarının ihlal edilmesine karşı NATO birliklerinin buna askeri açıdan nasıl tepki vereceklerine dair bir alıştırmanın yapılacağını belirtti. 7 Kasım’a kadar sürecek tatbikatta 5. Madde olarak bilinen ve uygulanacak olan senaryo ise, olası bir NATO müttefikine dış güçler tarafından gerçekleştirilecek bir saldırıda nasıl müdahale edileceği.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, tatbikatı sadece savunma amaçlı olarak tanımladı. Stoltenberg, “NATO bu tatbikatla doğru birlikleri zamanında, doğru yere nakletme kapasitesini denetime tabi tutacak” ifadelerini kullandı.
RUSYA: ÖNLEMLERİ ALIRIZ
Yapılan açıklamalarda Rusya’nın geçen ay 300 bin askerle dev bir tatbikat yaptığını duyurması üzerine NATO’nun gerçekleştirilecek tatbikatın Rusya ile yaşanacak olası bir askeri soruna odaklanacağını belirtildi. Rusya yönetimi, NATO’nun tüm bu hazırlıklarının dostane bir yaklaşım sergilemediğini duyururken, ileride olası bir tehdit durumuna yönelik gereken önlemleri alacaklarını duyurdu.
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