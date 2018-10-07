NATO tatbikatı trafiği felç etti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriNATO tatbikatı trafiği felç etti
GeriAvrupa NATO tatbikatı trafiği felç etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
İHA / Fotoğraflar: İHA
07.10.2018 - 11:09, Son Güncelleme:

NATO tatbikatı trafiği felç etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
NATO tatbikatı trafiği felç etti

NATO’nun, 25 Ekim’de Norveç’te başlayacak ‘Trident Juncture 2018’ askeri tatbikatına katılacak ülkelerin askerleriyle askeri teçhizatlarının nakliyesi, Danimarka ve İsveç trafiğini felç etti.

TATBİKATA katılacak 31 ülkeden yaklaşık 45 bin asker, 150 uçak, 60 gemi ile 10 binden fazla zırhlı aracın geçişleri Danimarka ve İsveç üzerinden başladı. Geçişlerin başlamasının ardından Danimarka’nın Jutland Adası’ndan Zeland’a burdan da İsveç’e giden otoyol ağını kullanan NATO birlikleri için güzergâh üzerinde alınan güvenlik önlemleri nedeniyle trafik felç oldu.
Tatbikat, kısmen Kuzey Atlantik ile Baltık Denizi’nin çevresindeki bölgeler, İzlanda, Finlandiya ve İsveç’in hava sahası dâhil olmak üzere ana saha olarak Norveç’te gerçekleşecek. 45 bin askerin katılımıyla gerçekleştirilecek tatbikat, NATO’nun bu zamana kadar en büyük tatbikatı olarak değerlendiriliyor.

NATO tatbikatı trafiği felç etti

TATBİKAT SAVUNMA AMAÇLI
NATO yetkilileri müttefik Norveç’in egemenlik haklarının ihlal edilmesine karşı NATO birliklerinin buna askeri açıdan nasıl tepki vereceklerine dair bir alıştırmanın yapılacağını belirtti. 7 Kasım’a kadar sürecek tatbikatta 5. Madde olarak bilinen ve uygulanacak olan senaryo ise, olası bir NATO müttefikine dış güçler tarafından gerçekleştirilecek bir saldırıda nasıl müdahale edileceği.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, tatbikatı sadece savunma amaçlı olarak tanımladı. Stoltenberg, “NATO bu tatbikatla doğru birlikleri zamanında, doğru yere nakletme kapasitesini denetime tabi tutacak” ifadelerini kullandı.

NATO tatbikatı trafiği felç etti

RUSYA: ÖNLEMLERİ ALIRIZ
Yapılan açıklamalarda Rusya’nın geçen ay 300 bin askerle dev bir tatbikat yaptığını duyurması üzerine NATO’nun gerçekleştirilecek tatbikatın Rusya ile yaşanacak olası bir askeri soruna odaklanacağını belirtildi. Rusya yönetimi, NATO’nun tüm bu hazırlıklarının dostane bir yaklaşım sergilemediğini duyururken, ileride olası bir tehdit durumuna yönelik gereken önlemleri alacaklarını duyurdu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı, Almanya'yı böyle uyarmış: O zaman siz Can Dündar'la toplantı yapın

Türk siyasetçi aşırı sağa karşı ilaç üretti: Arif-T Direkt

Avusturya'da sürpriz ayrılık! "Entrika ve küçük oyunlardan yoruldum" dedi ve siyaseti bıraktı

Bakan Pekcan: Almanya’yla engel duvarlarını yıkacağız