Nasıl bir Avrupa’da yaşayacağımıza, seçmen karar verecek
Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Uyum Bakanı Joachim Stamp ile KRV Uyum Meclisleri Birliği Başkanı Tayfun Keltek, Alman vatandaşı Türklerden ve diğer göçmenlerden AP seçimlerinde oy kullanmaları çağrısı yaptı.
EYALET meclisinde ortak basın toplantısı düzenleyen Stamp ve Keltek, sağ populist partilerin güçlenmemesi için göçmenlerin seçime katılımının büyük önem taşıdığını vurguladı. AB’nin demokrasinin, hukuk devleti olmanın, barış ve refahın güvencesi olduğunu belirten Stamp, bu değerlerin savunulması ve korunması gerektiğini söyledi. AB’nin çalkantılı bir dönemden geçtiğini hatırlatan Stamp, “Gelecekte nasıl bir Avrupa’da yaşayacağız, buna seçmenler karar verecek” dedi.
KRV Uyum Meclisleri Birliği Başkanı Tayfun Keltek ise, demokratik partilerden göçmenleri seçmen olarak ciddiye almalarını ve onların beklentilerini gözetmelerini istedi. Keltek, “Göçmen kökenli seçmenler de çıkarlarının Avrupa düzeyinde gözetilmesi için seçme haklarını kullanmalı. Seçime katılmama gibi bir lüks olamaz” diye konuştu.
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