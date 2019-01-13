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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN - Fotoğraf: Twitter, Polizei NRW K
13.01.2019 - 13:45, Son Güncelleme:

Nargilecilere ve kahvelere büyük operasyon

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Nargilecilere ve kahvelere büyük operasyon

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV)’de Arap çetelere nefes aldırmak istemeyen polis, birçok kentte nargile içilen yerlere ve kahvehanelere baskınlar düzenledi. Bochum, Duisburg, Essen, Recklinghausen, Dortmund und Gelsenkirchen kentlerini kapsayan baskınlara bin 300 polis katıldı. Eyalet tarihinin en büyük baskınlarından biri olarak değerlendirilen aramalarda mühürlenen bazı işyerleri arasında Türk olanlar da var.

POLİS Almanya genelinde son dönemlerde özellikle Lübnan’dan gelen büyük Arap ailelerine yönelik polis operasyonlar düzenliyor. Sosyal yardım almalarına rağmen adlarına kayıtlı milyonlarca Euro değerinde emlak tespit edilen Arap ailelerini mercek altına alan Alman polisi, paraların kaynağını tespit etmeyi amaçlıyor. Büyük Arap ailelerinin uyuşturucu satışı, soygun ve gasp gibi yasa dışı yollarla para elde ettiğinden şüphelenen polis eyalet tarihin en büyük baskınını düzenlendi.

Nargilecilere ve kahvelere büyük operasyon

SIFIR TOLERANS
Bin 300 polisin görev yaptığı eyalet tarihindeki en büyük ve en geniş kapsamlı baskınını yaptıklarını söyleyen KRV İçişleri Bakanı Herbert Reul, operasyonun Bochum ayağını yakından takip ettiğini belirterek, “Bugünkü baskınlar bizim suçlulara ve kural tanımazlara sıfır toleransla yaklaştığımızı gösteriyor. Çete üyeleri her zaman tepelerinde olacağımızı bilmeli” dedi. Baskınlar ağırlık olarak nargile içilen iş yerlerine ve kahvehanelere yapıldı. Baskınlar sırasında polis, iş yerlerinin kurallara uygun faaliyet gösterip göstermediğini kontrol ederken, uyuşturucu ve vergi kaçakçılığına yönelik de incelemeler ve aramalar da yaptı. Essen kentinde cebinde 9 bin Euro nakit para çıkan bir kişi gözaltına alındı. Çalışma koşullarını yerine getirmeyen kimi iş yerleri de mühürlendi. Mühürlenen iş yerleri arasında Türklere ait olanlar da var.

Nargilecilere ve kahvelere büyük operasyon

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