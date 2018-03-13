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Nakliyeciler Avrupa’da sıkıntı yaşıyor

DHA
13.03.2018 - 10:41 | Son Güncelleme:

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 20 Numaralı Komite Başkanı Hasan Büyük, son dönemde Avrupa taşımalarında araçlara haklı haksız çok sayıda ceza kesildiğini dile getirerek maddi manevi kayıplar yaşadıklarını söyledi.

AVRUPA ve Ortadoğu taşımalarında yaşanan sıkıntıları anlatan Uluslararası Yük ve Eşya Taşımacılığı Meslek Komitesi Başkanı Büyük, Avrupa taşımalarında hem geçiş belgesi kotalarında, hem gümrük kapılarında hem de Avrupa yollarında sorun olduğunu kaydetti. Son yıllarda bu sıkıntıların üst noktalara taşındığına dikkat çeken Büyük, şöyle dedi:

“Araçlarımız her an durdurulup haklı ya da haksız cezalar kesiliyor. Ataşeliklerimize başvuruyoruz ama sonuç alabilmemiz çok zor. Dava açacak olursak avukatlar dava öncesinde 3-4 bin euro para istiyorlar. Üstelik davaları kazanacakları da şüpheli. Böyle bir rakam ödemek maliyetlerimizi çok daha fazla artırıyor. Biz de bu yolu tercih edemiyoruz. Kesilen cezalar ödeninceye kadar araçlar bağlı kalıyor. Bu nedenle müşterilere söylediğimiz zamanlarda ürünü teslim edemiyoruz.”

İKİ ÜLKEDE ÖZELLİKLE SORUN VAR
Sorunun özellikle Avusturya ve Macaristan taşımalarında üst noktalarda olduğunu dile getiren Büyük, “Türkiye’nin Avrupa’ya taşıması her yıl artmasına rağmen yetersiz gelen kota rakamları değişmedi. Her yıl 2-3 bin civarında belge eksik kaldı. Türkiye’nin Avrupa ile yaptığı Gümrük Birliği Anlaşması var. Böyle bir anlaşmamız varken mallarımız serbest dolaşımda olduğu için kota uygulanmaması gerekiyor. Ancak bu ülkeler kendi nakliyecilerini korumak adına bizim araçlarımıza kota uyguluyor. Böyle bir durumda biz istediğimiz oranda taşıma gerçekleştiremiyoruz” diye konuştu.

Etiketler: avrupadan haberler , Kapıkule , Sınır Kapısı , nakliyeciler
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