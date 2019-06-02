Nahles’in yerine 6 isimden biri geçecek
SPD Genel Başkanı Andera Nahles’in istifasının duyurmasından sonra parti adına resmi açıklamayı Genel Başkan Yardımcısı ve Rheinland Pfalz Eyalet Başbakanı Malu Dreyer yaptı. Dreyer, yarın parti genel başkanlığı için bir isim önereceklerini söyledi.
NAHLES’in SPD Genel Başkanlığını bırakmasının ardından yeni genel başkan belirlenene kadar partiye genel başkan olarak atanması beklenen Rheinland Pfalz Eyalet Başbakanı Malu Dreyer, Nahles’in istifa kararına saygı duymasına rağmen duruma çok üzüldüğünü söyledi.
SPD YÖNETİCİSİZ DEĞİLDİR
Nahles’in mücadeleci biri olduğunu fakat görevi sürdürmesi için yeteri kadar destek bulamadığını hissettiğini söyleyen Dreyer “Üyelerimize ve seçmenimize söylemek istediğim şu; durum çok çok ciddi. Ama SPD yöneticisiz değildir. Krizden çıkmak için yollar bulacağız. SPD devam edecek. Biz seçilen genel başkan yardımcısı altı kişi, birlikte düşünüp bundan sonra nasıl olacağını konuşacağız. Yarın partinin genel başkanının kim olması gerektiğini önereceğiz” dedi.
6 İSİMDEN BİRİ GEÇECEK
Malu Dreyer dışında Olaf Scholz, Natascha Kohnen, Thorsten Schäfer-Gümbel, Ralf Stegner ve Manuela Schwesig genel başkan yardımcıları olarak geçen yıl yapılan genel kurulda seçilmişlerdi. Altı isimden birinin partiye genel kurula kadar genel başkanlık yapması bekleniyor.
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