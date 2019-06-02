Nahles’in yerine 6 isimden biri geçecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriNahles’in yerine 6 isimden biri geçecek
GeriAvrupa Nahles’in yerine 6 isimden biri geçecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN
02.06.2019 - 16:13, Son Güncelleme:

Nahles’in yerine 6 isimden biri geçecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nahles’in yerine 6 isimden biri geçecek

SPD Genel Başkanı Andera Nahles’in istifasının duyurmasından sonra parti adına resmi açıklamayı Genel Başkan Yardımcısı ve Rheinland Pfalz Eyalet Başbakanı Malu Dreyer yaptı. Dreyer, yarın parti genel başkanlığı için bir isim önereceklerini söyledi.

NAHLES’in SPD Genel Başkanlığını bırakmasının ardından yeni genel başkan belirlenene kadar partiye genel başkan olarak atanması beklenen Rheinland Pfalz Eyalet Başbakanı Malu Dreyer, Nahles’in istifa kararına saygı duymasına rağmen duruma çok üzüldüğünü söyledi.

SPD YÖNETİCİSİZ DEĞİLDİR
Nahles’in mücadeleci biri olduğunu fakat görevi sürdürmesi için yeteri kadar destek bulamadığını hissettiğini söyleyen Dreyer “Üyelerimize ve seçmenimize söylemek istediğim şu; durum çok çok ciddi. Ama SPD yöneticisiz değildir. Krizden çıkmak için yollar bulacağız. SPD devam edecek. Biz seçilen genel başkan yardımcısı altı kişi, birlikte düşünüp bundan sonra nasıl olacağını konuşacağız. Yarın partinin genel başkanının kim olması gerektiğini önereceğiz” dedi.

6 İSİMDEN BİRİ GEÇECEK
Malu Dreyer dışında Olaf Scholz, Natascha Kohnen, Thorsten Schäfer-Gümbel, Ralf Stegner ve Manuela Schwesig genel başkan yardımcıları olarak geçen yıl yapılan genel kurulda seçilmişlerdi. Altı isimden birinin partiye genel kurula kadar genel başkanlık yapması bekleniyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Nahles’in yerine 6 isimden biri geçecek
Ölümden döndü milli takımın bir numarası oldu
İftarı basıp Kuran yaktılar
Almanya’da bir ilk: Yeşiller ülkenin en büyük partisi