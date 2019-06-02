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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
02.06.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

SPD’de deprem: Nahles bıraktı

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SPD’de deprem: Nahles bıraktı

156 yıllık tarihinde SPD’nin ilk kadın genel başkanı olan Andrea Nahles, hem genel başkanlık hem de parti grup başkanlığı görevlerinden, gerekli desteği alamadığını belirterek istifa etti.

ALMANYA’da 156 yılık tarihe sahip SPD’nin ilk kadın Genel Başkanı Andrea Nahles, pazartesi günü genel başkanlıktan salı günü de Meclis Grup Başkanlığı görevinden istifa edeceğini duyurdu.
Nahles, SPD’nin geçen pazar günü yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aldığı ağır yenilgiden sonra sert dille eleştiriliyordu. Eleştirelerin sertleşmesi üzerine “Gelinen nokta 15 ayın değil, 15 yılın sonucu” açıklamasını yaparak eylül ayında yapılması planlanan Federal Meclis Grup Başkanlığı seçimini salı gününe alarak rakiplerine rest çeken Nahles, grup başkanlığı için yeniden adaylığını da açıklamıştı.
Kulislerde Nahles’in grup başkanlığı için yeterli oyu alamayacağı konuşuluyordu. Nahles’in istifası da ‘seçilememe olasılığı karşısında istifa etti’ şeklinde yorumlandı.

GEREKLİ DESTEĞİ ALAMADIM
Nahles bugün yaptığı kısa açıklamasında, parti yönetimine pazartesi günü genel başkanlıktan istifa ettiğini, meclis grubuna da salı günü Federal Meclis Grup Başkanlığı’nı bıraktığını bildireceğini duyurdu. Nahles açıklamasında son haftada gerekli desteği arkasında bulamadığını belirterek “Genel başkanlığı ve meclis grup başkanlığı görevlerini partinin zor günlerinde üstlendim. Ülkemiz için sorumluluk taşımak adına federal hükümetin bir parçası olmaya birlikte karar verdik. Aynı zamanda partiyi yeniden inşa etmek ve vatandaşları yeni içerikle ikna etmeye çalıştık. Pazartesi parti yönetimine, parti genel başkanlığından, salı günü de meclis grubuna, meclis grup başkanlığı görevimden istifa ettiğimi açıklayacağım” dedi. Partilileri sağduyulu davranmaya çağıran Nahles, boşalan her iki göreve de karşılıklı saygıyı güçlendirecek isimlerin bulunacağına inandığını söyledi.

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