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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
15.04.2019 - 15:34, Son Güncelleme:

Nahles de zorunlu aşıya destek verdi

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Nahles de zorunlu aşıya destek verdi

Almanya’da bir süredir devam eden aşı tartışmasına SPD Lideri Andrea Nahles de katıldı. Nahles, “Kızamık gibi bulaşıcı hastalıklardan korunmak için aşının zorunlu olmasını doğru buluyorum” dedi.

ZORUNLU aşıyı sadece çocuklar için değil yetişkinlerin de sağlığı söz konusu olduğu için istediğini belirten Nahles, “Bireysel özgürlüğün sınırı başkalarının sağlığını tehlikeye atacağı yere kadardır. Eğer yuvalarda, okullarda veya başka kurumlarda diğer çocukların sağlığının riske edilmesi önlenemiyorsa, aşı yapılmalı” dedi.

Nahles de zorunlu aşıya destek verdi


Aşının zorunlu olmasını isteyenlerin başında CDU’lu Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ile SPD’li Federal Aile Bakanı Franziska Giffey de geliyor. Konuyla ilgili yasa tasarısı üzerinde çalışan Spahn, çalışmaları önümüzdeki haftalarda tamamlayıp mayıs ayı başında Bakanlar Kuruluna sunması bekleniyor. Tasarı, Bakanlar Kurulundan geçtikten sonra mayıs ayı içinde bu kez meclise gelecek.
Ancak Bakanlar Kurulunda aşının zorunlu olmasına ihtiyatlı yaklaşan kabine üyeleri de var. Ayrıca aşının zorunlu olmasının yasalara aykırı olduğunu savunan görüşler de ileri sürülüyor. Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, aşıların zorunlu olmasına temkinli yaklaşan siyasetçiler arasında.

 

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