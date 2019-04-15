Nahles de zorunlu aşıya destek verdi
Almanya’da bir süredir devam eden aşı tartışmasına SPD Lideri Andrea Nahles de katıldı. Nahles, “Kızamık gibi bulaşıcı hastalıklardan korunmak için aşının zorunlu olmasını doğru buluyorum” dedi.
ZORUNLU aşıyı sadece çocuklar için değil yetişkinlerin de sağlığı söz konusu olduğu için istediğini belirten Nahles, “Bireysel özgürlüğün sınırı başkalarının sağlığını tehlikeye atacağı yere kadardır. Eğer yuvalarda, okullarda veya başka kurumlarda diğer çocukların sağlığının riske edilmesi önlenemiyorsa, aşı yapılmalı” dedi.
Aşının zorunlu olmasını isteyenlerin başında CDU’lu Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ile SPD’li Federal Aile Bakanı Franziska Giffey de geliyor. Konuyla ilgili yasa tasarısı üzerinde çalışan Spahn, çalışmaları önümüzdeki haftalarda tamamlayıp mayıs ayı başında Bakanlar Kuruluna sunması bekleniyor. Tasarı, Bakanlar Kurulundan geçtikten sonra mayıs ayı içinde bu kez meclise gelecek.
Ancak Bakanlar Kurulunda aşının zorunlu olmasına ihtiyatlı yaklaşan kabine üyeleri de var. Ayrıca aşının zorunlu olmasının yasalara aykırı olduğunu savunan görüşler de ileri sürülüyor. Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, aşıların zorunlu olmasına temkinli yaklaşan siyasetçiler arasında.
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