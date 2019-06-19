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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Yunus ÜLGER / BOCHUM
19.06.2019 - 13:17, Son Güncelleme:

Müvekkilinin eşi tarafından yumruklanan Serbest: ‘Devlet bizi de iyi korumalı’

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Müvekkilinin eşi tarafından yumruklanan Serbest: ‘Devlet bizi de iyi korumalı’

Kadın müvekkilinin eşinin saldırısına uğrayan Almanya’nın Bochum şehrinde avukatlık yapan Leyla Memet Serbest, boşanmak isteyen kadınları ve avukatlarını korunmak için yasaların yetersiz olduğunu söyledi.

BOŞANMAK isteyen kadınların sadece kendileri değil, avukatları da eşlerinin tehdit ve şiddetine maruz kalıyor. Onlardan biri de, Bochum’da uzun yıllardır avukatlık yapan Leyla Memet Serbest. Boşanmak isteyen kadın müvekkilinin eşi tarafından saçı çekilen ve yumruklanan Leyla Memet Serbest, şiddet kullanan kocalara daha ağır cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.

‘SİCİLLERİNE KAYIT EDİLMELİ’
Kocalara verilen evi terk etme ve eve yaklaşmama cezalarının yetersiz kaldığını belirten Memet Serbest, “Şiddete maruz kalan kadınlar için kadın evleri yerine, şiddet kullanan erkeklerin kapatılacağı evlere ihtiyaç var” görüşünü savundu. Ayrıca, eşlerine karşı şiddet kullanan erkeklerin sicillerine bunun kayıt edilmesini istedi.

‘HAPİS CEZASI VERİLSİN’
Avukatlara saldırılarda da sadece para cezası verildiğini söyleyen Memet Serbest, böyle durumlarda hapis cezasının verilmesi gerektiğini savundu. Serbest, “Bir devlet memuruna saldırıda duruma göre hapis cezası verilir, ama avukatlara gelince sadece para cezası. Devlet biz avukatları da iyi korumalı” dedi.

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