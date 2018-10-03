Mutu’nun itirazı reddedildi. 17 milyon euro ‘kokain’ cezası....
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Rumen futbolcu Mutu’nun 2004 yılında kokain kullandığının tespit edilmesi üzerine ayrıldığı Chelsea’ye, sözleşme şartlarını ihlalden 17 milyon euro tazminat ödenmesine yaptığı itirazı reddetti.
AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski Rumen futbolcu Adrian Mutu’nun İngiltere kulübü Chelsea’ye 17 milyon euro tazminat ödemesini gerektiren karara yaptığı itirazı reddetti. AİHM’nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Mutu’nun itirazının oy birliğiyle reddedildiği belirtildi. Mutu, 2004 yılında kokain kullandığı tespit edildikten sonra 7 ay futboldan men cezası almış ve Chelsea’den ayrılmıştı. Rumen futbolcu, Chelsea’deki sözleşmesinin şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle FIFA tarafından 17 milyon euro tazminat ödemeye mahkum edilmişti.
CAS DA TAZMİNATI ONAYLAMIŞTI
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 2009’da Mutu’ya verilen cezayı onaylamıştı. Mutu ise davasına bakan üyelerden birinin, Chelsea Kulübü sahibi Roman Abramovich’i temsil eden hukuk firmasının mensubu olduğu gerekçesiyle CAS kararını AİHM’ye taşımıştı. Chelsea’den ayrıldıktan sonra İtalya’da Juventus, Fiorentina, Cesena, Fransa’da Ajaccio, Hindistan’da Pune City, ülkesinde Petrolul ve Targu Mureş formaları giyen 39 yaşındaki Mutu, 2016’da futbolculuk kariyerine son vermişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle