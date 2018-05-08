Mutfaktan kazandıklarını TSK’ya gönderdiler
Almanya Hildesheim Selimiye Merkez Camisi’nin kadın kolları, caminin altındaki mutfakta yaptıkları lahmacunları ve diğer ürünleri cemaate satarak elde ettikleri tüm geliri Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) destek olmak amacıyla TSK Güçlendirme Vakfına bağışladı.
SAMSUN Tekkeköy Köprübaşı Mahallesi’ne kayıtlı ve yıllardır Almanya’da yaşayan Hildesheim Selimiye Merkez Camisi Dernek Başkanı Süleyman Sönmez, toplanan paraları kendi elleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına yatırdı. Ülkenin güvenliğini sağlamak için emek harcayan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının ve askerlerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Sönmez, şunları söyledi:
‘EL EMEĞİ, GÖZ NURU’
“Gurbette yaşamamıza rağmen kalbimiz, gözümüz, kulağımız her daim memleketimizde. Dernek olarak bizler de kahraman askerlerimize destek olmak istedik. Derneğimiz, kadın kollarının camimizin altında yaptıkları ürünleri cemaate satarak kazandıkları parayı Mehmetçiğe destek olmak için bağışlama kararı aldı. Memlekete döner dönmez Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığımıza müracaat ederek topladığımız yaklaşık 18 bin lirayı bağışlamak istediğimizi ilettik. Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı da parayı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağış yapabileceğimizi söyledi. Bizler de derneğimiz adına askerlerimize, Mehmetçiğimize destek olmak için parayı bağışladık. Bu para tamamen kadın kollarımızın kendi el emeği göz nuru çalışmaları sonucu toplanmış, gönülden gelen bir destektir. Vatanımız için, bayrağımız için, TSK için elimizden gelen her türlü çalışmayı yürütmeye devam edeceğiz.”
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