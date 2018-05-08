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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
İHA
08.05.2018 - 15:57, Son Güncelleme:

Mutfaktan kazandıklarını TSK’ya gönderdiler

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Mutfaktan kazandıklarını TSK’ya gönderdiler

Almanya Hildesheim Selimiye Merkez Camisi’nin kadın kolları, caminin altındaki mutfakta yaptıkları lahmacunları ve diğer ürünleri cemaate satarak elde ettikleri tüm geliri Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) destek olmak amacıyla TSK Güçlendirme Vakfına bağışladı.

SAMSUN Tekkeköy Köprübaşı Mahallesi’ne kayıtlı ve yıllardır Almanya’da yaşayan Hildesheim Selimiye Merkez Camisi Dernek Başkanı Süleyman Sönmez, toplanan paraları kendi elleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına yatırdı. Ülkenin güvenliğini sağlamak için emek harcayan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının ve askerlerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Sönmez, şunları söyledi:

Mutfaktan kazandıklarını TSK’ya gönderdiler

‘EL EMEĞİ, GÖZ NURU’
“Gurbette yaşamamıza rağmen kalbimiz, gözümüz, kulağımız her daim memleketimizde. Dernek olarak bizler de kahraman askerlerimize destek olmak istedik. Derneğimiz, kadın kollarının camimizin altında yaptıkları ürünleri cemaate satarak kazandıkları parayı Mehmetçiğe destek olmak için bağışlama kararı aldı. Memlekete döner dönmez Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığımıza müracaat ederek topladığımız yaklaşık 18 bin lirayı bağışlamak istediğimizi ilettik. Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı da parayı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağış yapabileceğimizi söyledi. Bizler de derneğimiz adına askerlerimize, Mehmetçiğimize destek olmak için parayı bağışladık. Bu para tamamen kadın kollarımızın kendi el emeği göz nuru çalışmaları sonucu toplanmış, gönülden gelen bir destektir. Vatanımız için, bayrağımız için, TSK için elimizden gelen her türlü çalışmayı yürütmeye devam edeceğiz.”

Mutfaktan kazandıklarını TSK’ya gönderdiler

Mutfaktan kazandıklarını TSK’ya gönderdiler

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