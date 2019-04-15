Mustafa Jasareviç hat-trick yaptı
Deplasmanda Çağrıspor ’u 4-2 yenin Nürnberg Türkspor’da Mustafa Jasareviç hat-trick yaptı.
Nürnberg Bezirksliga’da, aynı grupta top koşturan iki Türk takımının derbi maçında gülen taraf, Çağrıspor’u deplasmanda 4-2 yenen Türkspor oldu.
Maçın ilk golü, 30.dakikada Türkspor’dan geldi. Bu dakikada Mustafa Jasareviç attığı gol ile takımını 1-0 öne geçirdi. 39.dakikada Necati Güler durumu 2-0’a getirdi İkinci yarı Çağrıspor, 65.dakikada penaltıdan Mehmet Aydın’ın golü ile skoru 2-1 yaptı.
87.dakikada bu Kez Mohammed Rhoma Çağrıspor’u beraberliğe taşıdı 2-2 .
Nürnberg Türkspor, 90 ve 90+ 2’de Mustafa Jasareviç’in üst üste attığı gollerle, maçı 4- 2 kazandı.
Bu sonuçla, Çağrıspor 38 puanla 9.sırada, Türkspor ise bir maç eksiği ile, 32 puanla 13.sırada yer aldı.
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