Mustafa Alptuğ Sözen’e Hanau’dan ‘Altın Onur’
Geçen ay Frankfurt’ta rayların üzerine düşen bir evsizi kurtarmak isterken kendi canından olan 17 yaşındaki Mustafa Alptuğ Sözen’e, doğduğu şehir Hanau’da ‘Altın Onur’ plaketi verilecek.
HANAU Büyükşehir Belediye Başkanı Claus Kaminsky, plaketin ilk kez bir kişiye ölümünden sonra verileceğini, ayrıca ‘cesaret ve umut’ sembolü olarak bir ‘Mabet Ağacı’ dikileceğini ve anısına mezunu olduğu Ludwig-Geissler-Schule’ye de bir kitabe yerleştirileceğini açıkladı. Kararın, 17 yaşındaki kahraman gencin ailesiyle görüşülerek alındığını belirten Kaminsky, Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Feldmann’la birlikte başka ödüller için cumhurbaşkanlığına da başvurduklarını söyledi.
İl genel meclisinde yaptığı konuşmada Mustafa’nın hayat kurtarma çabasını öven Kaminsky, “Günümüz toplumunda bu sıra dışı bir davranış. O nedenle Hanau’nun böylesi sıra dışı bir insanı layık olduğu gibi anması hem önemli hem de çok doğru bir şey” dedi.
Kazanın yaşandığı Ostend İstasyonu’nun adının ‘Alptuğ Sözen İstasyonu’ olarak değiştirilmesi için başlatılan kampanyada şu ana kadar 56 bin imzaya ulaşıldı. Kampanyanın hedefi 75 bin imza.
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