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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraf: Facebook
26.07.2019 - 15:56, Son Güncelleme:

‘Müsrifliğe son verip Berlin’e taşının’

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‘Müsrifliğe son verip Berlin’e taşının’

6 bakanlık çalışanlarının Bonn-Berlin arasında her yıl 2 milyon Euro’luk yol masrafı yaptığına dikkati çeken Vergi Mükellefleri Birliği Başkanı Reiner Holznagel, bakanlıkların tamamen Berlin’e taşınmasını istedi.

ALMANYA’nın birleşmesinden sonra 20 Haziran 1991’de Berlin tekrar başkent ilan edildi. Ancak eski başkent Bonn’un siyasi konumunu koruması için 1994’te Berlin/Bonn yasası çıkarıldı. Yasaya göre, Savunma, Tarım, Sağlık, Eğitim ve Ekonomik İşbirliği gibi 6 bakanlığın birinci görev yeri halen Bonn. Diğer bakanlıkların da Bonn’da temsilcilikleri bulunuyor. 1999’da parlamento ve hükümet, Bonn’dan Berlin’e taşındı. Ancak bakanlık çalışanlarının Bonn-Berlin arasındaki uçuşları her yıl büyük bir para tutuyor ve bu masraflar vergilerden karşılanıyor.

2 MİLYON EURO HARCANIYOR
Die Welt gazetesine konuşan Vergi Mükellefleri Birliği Başkanı Reiner Holznagel, artık bu müsrifliğe son verilmesini talep etti. Hükümetin her yıl iş gezileri için 2 milyon Euro harcadığını belirten Holznagel, bu harcamaların yerine bir an evvel bakanlıkları tamamen Berlin’e taşımaya çağırdı. Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller de bakanlıkların Berlin’e taşınmasının sadece masraf açısından değil, iklimi koruma açısından önemli olduğunu vurguladı.

47 MİLYONU İÇ HAT YOLCUSU
İklimin korunması için Almanya’da iç hat uçuşlarının kaldırılması tartışılıyor. Alman Havaalanları Çalışma Birliği 2018’de Almanya havaalanlarından 245 milyon yolcunun taşındığını açıkladı. Bunun 47 milyonu iç hat yolcusu. Bu yılın ilk 5 ayında iç hat uçuşlarındaki yolcu sayısı yüzde 3 arttı.

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