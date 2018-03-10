'Müslümanlara saldırılar artık çekilemez hale geldi'

GÜÇ Araştırmaları Vakfı tarafından İstanbul’da düzenlenen ‘İslamofobi ile Mücadale: Kapsamlı ve Etkin Çözümlere Doğru’ adlı programa katılan AK Parti İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Avrupa’da artan ırkçı saldırılara değindi. Yeneroğlu, önceki gün Baden Württemberg eyaleti Lauffen kentinde bulunan İslam Toplumu Milli Görüş Camii’ne düzenlenen ve terör örgütü PKK tarafından üstlenilen molotoflu saldırıyla ilgili şunları söyledi:

“Müslümanlara yönelik saldırılar son zamanlarda çekilemez hale geldi. Çok ciddi anlamda ayrımcılık vakaları var. Bunlarla daha ciddi bir şekilde mücadele etmek anlamında sahada çalışan ayrımcılıkla mücadele dernekleriyle nasıl daha etkin çözümler gerçekleştirebiliriz bunu göreceğiz. Almanya’daki saldırı bir tesadüf değil. Son yılın resmi rakamlarına göre 2017 yılında Almanya’da her gün Müslümanlara yönelik 3 saldırı gerçekleştiriliyor, camilere ya da Müslümanların kendisine. Bu rakamlar da tam gerçeği yansıtmamakta. Devlet, Müslümanların taleplerine rağmen istatistik tutuyor bu rakamlar da öyle ortaya çıkıyor. Her gün Almanya’da Müslümanlara yönelik 10’un üzerinde saldırı var.”

‘SALDIRIYI PKK YAPTI’

“Dünkü saldırı gibi olayları eskiden Almanya’da ırkçı dazlaklar yapıyordu. Şimdi bunu PKK’lılar da yapmaya başladı. Dünkü saldırlarda o ortaya çıktı. PKK’nın yaptığı bir saldırı. Dün yine kundaklanan bir camiyi ziyaret ettik orada. Orada 2014 yılında Berlin’in merkezinde kundaklanan bir camiyi de ziyaret ettik. Tekrar restore edildi, yenilendi. Fakat daha failleri bulunamadı. Buradaki temel problem de maalesef Müslümanlara yönelik saldırılarda devlet üzerine gitmiyor. Toplumsal dayanışma yok, siyasetçiler oralı değil. Kınamalarını bildirmiyorlar. Kamuoyu bundan bahsetmiyor. Dolayısıyla bunları daha fazla duyurmak, kamuoyu hassasiyetini daha fazla bunlara çekmek konusunda dünyanın her bölgesinden gelenlerle bunları konuşacağız.”