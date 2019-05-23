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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
23.05.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

‘Müslümanlar toplumumuzun bir parçasıdır’

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‘Müslümanlar toplumumuzun bir parçasıdır’

Almanya’nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya, KRV Başbakanlık binasında düzenlenen iftarda konuşan KRV Başbakanı Laschet “Müslümanlar bizim toplumumuzun bir parçasıdır. Bu sebeple Müslüman ve diğer dinlerden olanlar bir araya geldik Bu tür zamanlarda ortak paydada buluşuyoruz. Bir masanın etrafında buluşup sohbet etmemize vesile olan bu süreç, aynı zamanda ön yargıların ortadan kaldırılmasına vesile oluyor. Birçok yerde antisemitizm ve Müslüman karşıtlığının mevcut olduğunu biliyoruz. İnsanlar birbirlerini tanıdıkça ön yargılar yok olacaktır” dedi.

HRİSTİYAN Demokrat Birliği (CDU) Genel Başkan Yardımcısı da olan KRV Başbakanı Laschet, yaşadıkları toplumda Müslüman ve Yahudilere yönelik gerçekleştirilen saldırılara dikkat çekerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Armin Laschet, “Yeni Zelanda da Müslümanlara, Sri Lanka’da Hristiyanlara yönelik saldırılar oldu. Dünyanın farklı ülkelerinde dini vecibelerini yerine getiren insanlara ve mabetlerine yönelik saldırılar oldu. Bu saldırıların tümüne insanlar hep birlikte yas tuttu ve üzüldü. Burada yaşayan insanlar ‘bize yönelik de saldırılar olur mu?’ diye endişelendi. Devlet olarak, yetkililer olarak bu tür saldırılara karşı herkesi korumak zorundayız” ifadelerini kullandı.

‘Müslümanlar toplumumuzun bir parçasıdır’

350 SALDIRI GERÇEKLEŞTİ
KRV Başbakanı Armin Laschet, geçen yıl KRV eyaletinde Müslümanlara yönelik 156, Antisemitizm motifli ise 350 saldırı gerçekleştirildiğine işaret ederek, 1993 yılında Solingen’de 5 aile bireyini yitiren Genç ailesine yönelik saldırının ise bu tür saldırıların en korkunçlarından biri olduğunu kaydetti. Bu yıl ilk kez 28 Mayıs’ta Duisburg’da gençlere yönelik çalışmalar yapan ‘Jungs e.V.’ Derneğine ‘Mevlüde Genç Ödülü’ vereceklerini hatırlatan Laschet, “Böyle bir ödül vermemizde belirleyici olan, o günden bugüne kadar Mevlüde Genç’in sergilediği tutum, vermiş olduğu birlik ve beraberlik mesajları olmuştur” dedi.

‘ANAYASAL OLARAK DOĞRU OLANI YAPACAĞIZ’
Başbakan Armin Laschet, pazar günü Avrupa Parlamentosu seçimleri olduğunu hatırlatarak, çok sayıda dini kuruluşun ırkçı ve popülist partilere oy vermeme çağrısı yapmasını önemsediklerini vurguladı. Bu yıl KRV Eyalet meclisinde Müslüman çocukların İslam din dersi konusunda yeni bir kanun taslağı üzerinde çalıştıklarını hatırlatan Laschet, “Biz anayasal olarak doğru olanı yapmaya çalışacağız, çetrefilli ve zor bir konu. Bu konu kendi dinlerini öğrenmek isteyen 400 bin Müslüman öğrenciyi yakından ilgilendiriyor” ifadelerini kullandı. İftarda konuklara, Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, karnıyarık ve tatlı ikram edildi.

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