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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG - Orhan GEDİK / MÜNİH - Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA - AA
12.05.2019 - 12:52, Son Güncelleme:

Müslüman ve Hıristiyanlar iftar sofrasında buluştu

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Müslüman ve Hıristiyanlar iftar sofrasında buluştu

Avrupa’daki Türk toplumu iftar sofralarında bir araya geliyor. Almanya, İngiltere, Fransa ve İsveç’te düzenlenen iftar programlarında hem Müslüman ve Hırıstiyanlar aynı sofrada buluştu hem de aşırısı sağa tepki gösterildi.

İSVEÇ İslam Dernekleri Federasyonu tarafından başkent Stockholm’de verilen iftar, ülkedeki Müslüman ve Hıristiyan toplumlarının temsilcileri bir araya getirdi. Programa Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt, İsveç Kilisesi Papazlar Birliği Başkanı Peter Lööv Roos, İsveç Kilise Birliği Uyum Başkanı Kay Engelhat ve Stockholm’deki İslam toplumunun önde gelen temsilcileriyle birlikte vatandaşlar katıldı.
İsveç İslam Federasyonu Başkanı Tahir Akan, geleneksel olarak her sene iftar verdiklerini hatırlatarak “Farklı kültür ve inançlardan insanlar, bir sofrada toplandı. Katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Müslüman ve Hıristiyanlar iftar sofrasında buluştu

AŞIRI SAĞCILAR BU BERABERLİĞE ENGEL OLMASIN
İsveç Kilise Papazlar Birliği Başkanı Peter Lööf Roos da ramazanın paylaşım ayı olduğuna dikkati çekti ve “Müslüman dostlarımızla birlikte biz de bu ayın manevi atmosferinden yararlanıyoruz. Ramazan dostluğu, kardeşliği, farklılığı ön plana çıkaran bir ay. Yeni Zelanda’da Müslümanlara yapılan terör saldırısı ile Sri Lanka’da Hıristiyanlara yapılan terör saldırısı ve Yahudi vatandaşların mabetlerine yapılan saldırıları kınıyorum. Bu saldırılara hep beraber karşı duracağız” dedi.
İsveç Kilise Birliği Uyum Başkanı Kay Engelhat da “Aşırı sağcıların bu beraberliğimize engel olmaması için 26 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde herkesi sandığa davet ediyorum” diye konuştu.

Müslüman ve Hıristiyanlar iftar sofrasında buluştu

AfD’NİN MİNARE YASAĞINA TEPKİDEN UYARI ALDI
Almanya’nın Nürnberg kentinde MÜSİAD Kuzey Bavyera teşkitalı tarafından düzenlenen iftar programına Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül, MÜSİAD Başkanı Emin Bayram, Bavyera Milletvekili Arif Taşdelen, DİTİB Kuzey Bavyera Başkanı Hasan Aslan, THY Nürnberg Müdürü Abdullah Ömer Çelik, Fürth Belediye Meclis Üyesi Ayhan Yeşil, Türk Ocağı Başkanı Muhammed Cihan Doğan, FDP Bölge Başkan Yardımcısı Bülent Ekrem, FDP’li Ümit Sormaz’ın aralarında bulunduğu 200 kişi katıldı.
Bavyera Milletvekili Arif Taşdelen, Bavyera meclisine giren aşırı sağcı AfD’nin minare yasağına karşı mecliste yaptığı konuşmadan dolayı uyarı aldığını söyledi ve “Emin olun bu beni fazla etkilemez” dedi.

Müslüman ve Hıristiyanlar iftar sofrasında buluştu


KİLİSE TEMSİLCİSİNDEN YUNUS EMRE ŞİİRİ
Kısa adıyla IGMG olarak bilinen İslam Toplumu Milli Görüş Güney Bavyera Bölge teşkilatı tarafından verilen iftar yemeği bölgede yaşayan Türklerle farklı inançlardan çok sayıda insanı bir araya getirdi.
Teşkilât başkanı M. Tayyip Sayan, Münih Başkonsolosu Mehmet Günay ve diğer konuşmacılar barışçı ve hoşgörülü bir toplum dileğinde bulundu.
İftar yemeğine katılan Protestan Kilisesi Temsilcisi Dr. Rainer Oechslen, Türkçe başladığı konuşmasının devamında Yunus Emre’ nin, ‘Gelin tanış olalım’ şiiri ile büyük alkış aldı.

Müslüman ve Hıristiyanlar iftar sofrasında buluştu

12 YAŞINDAKİ ŞAMPİYONDAN ALKIŞ ALAN EZAN
Almanya genelinde DİTİB tarafından düzenlenen, en güzel ezan okuma yarışmasında önce Bavyera sonra da Almanya birincisi seçilen Rosenheim şehrinden 12 yaşındaki Burak Durkaya, DİTİB Güney Bavyera Teşkilatının iftar yemeğinde okuduğu ezanla büyük alkış aldı. 300 kişinin katıldığı iftar yemeğine diğer dinlerin temsilcileri de katılırken yapılan konuşmalarda hoşgörünün önemi vurgulandı. Münih Başkonsolosu Mehmet Günay, Burak Durkaya’ya ödül verdi.

Müslüman ve Hıristiyanlar iftar sofrasında buluştu

LONDRA’DA BARIŞ, KARDEŞLİK, HUZUR DİLEKLERİ
Londra Başkonsolosu Çınar Ergin ve eşi Deniz Ergin’in ikametgahındaki iftar yemeği, toplumun farklı kesimlerini buluşturdu. Başkonsolos Çınar Ergin yaptığı kısa konuşmada, ‘barış’, ‘kardeşlik’ ve ‘huzur’ dileğinde bulunarak, “Türk topmununun farklı temsilcileriyle iftar yemeğinde buluşmak bizi çok sevindirdi. Katılan herkese çok çok teşekkür ediyoruz” dedi. Program sonunda Ergin, STK temsilcileri, basın kuruluşları, iş insanları ve yöre derneği yetkililerinden oluşan misafirleriyle sohbet etti.

MÜSİAD PARİS, TÜRK TOPLUMUNU BULUŞTURDU
MÜSİAD Paris Şubesinin düzenlediği iftar programına Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Uyar, MÜSİAD Avrupa Koordinatörü Burhan Sağlam, MÜSİAD Paris Şubesi Başkanı İlkan Cengiz, Yunus Emre Enstitüsü Paris Müdürü Dr. Ahmed Bakcan, iş adamları ve bazı dernek temsilcileri katıldı. Musa, burada yaptığı konuşmada, MÜSİAD’ın bulunduğu ülkenin ekonomisini olumlu anlamda etkilediğini söyledi.

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