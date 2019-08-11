Müslüman mezarlığına bayram ziyareti
Kurban Bayramı nedeniyle Almanya’da Müslüman mezarlığına toplu ziyaretler yapıldı. Nürnberg Güney Mezarlığında bulunan Müslüman kabristanı dolup taştı, dualar okundu, mezarlığa gelenlere Türk lokumu ikram edildi.
ALMANYA’da Kurban Bayramı arifesinde DİTİB öncülüğünde Nürnberg Müslüman Dernekleri Çalışma Grubu tarafından geleneksel toplu mezar ziyaretleri yapıldı. Güney Mezarlığı’nda bulunan Müslüman kabristanı dolup taştı. Ziyaretlere Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül, DiTiB Kuzey Bavyera Eyalet Birligi Baskanı Hasan Aslan, TİAD Başkanı Aydın Yüksel, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Can, UETD Başkanı Yılmaz Sarıgül, Türk Toplumu Başkanı Bülent Bayraktar, MÜSİAD Kuzey Bavyera Başkanı Emin Bayram, Fürth Belediyesi Meclis Üyesi Ayhan Yeşil ile çok sayıda Türk katıldı.Yasin Suresi’nin okunmasının ardından toplu dua edildi. Ziyaret sonunda katılımcılara lokum ikram edildi.
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