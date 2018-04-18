MÜSİAD İngiltere: Son krizi en az zararla atlatan ülke Türkiye oldu

LONDRA’nın görkemli mekanların yan yana yer aldığı şehir merkezindeki Trafalgar Square’daki Ali Ocakbaşı Restaurant’ta düzenlenen etkinliğe onur konuğu olarak Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Akarca, Türkiye Cumhuriyeti Londra Ticaret Başmüşaviri Süleyman Beşli, Anadolu Ajansı Londra temsilcisi Tayfun Salcı, TRT World Londra temsilcisi Ahmet Gürhan Kartal, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi aynı zamanda SETA Toplum ve Medya Araştırmaları Direktörü İsmail Çağlar, Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan ile İngiltere’de yatırımları bulunan bazı iş adamları katıldı.

İLİŞKİLERE ÖNEMLİ DEĞERLER KATTIK

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ve katılımcılara teşekkür eden Bulgurcu, derneğin yeni dönem yönetimimini konuklara tanıtarak yakın dönemde hayata geçirmeyi planladıkları etkinlik ve programlardan bahsetti. Türkiye’nin, Birleşik Krallık ile yoğun ticari ilişkileri olduğunu belirten Bulgurcu, şunları söyledi: “Bugün MÜSİAD UK, üye işadamları ve onların sahip olduğu işletmeleriyle, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere önemli bir değer katmaktadır. Ülkemize, yatırımcı veya şirket ortaklığı bazında her türlü desteği vermek de en başlıca görevlerimizdendir. Son dönemdeki barış ve demokrasi atılımlarıyla çok daha güvenli bir ülke haline gelen Türkiye, biliyorsunuz ki dünya ekonomik krizinden en az etkilenen ülke konumundadır. Bunun en önemli sebeplerinden biri, siyasi istikrar ve güçlü kamu maliyesi kadar, alternatif pazarlara yönelmemiz ve bu pazarlara yönelik altyapı ve işbirliği imkanlarını geliştirmemizdir. Bu noktada, ülkemizin güçlenmesinde, MÜSİAD’ın, kurulduğu 1990 yılından bu yana geliştirdiği ilişkilerin ve dünyanın dört bir yanından işadamlarının katılımıyla gerçekleştirdiği uluslarası fuar, organizasyonlar ve dış gezilerin de önemli payı vardır.”

İLK ZİYARETİMİZİ TÜRKİYE’YE YAPTIK

“MUSİAD UK 2018 yılı dönem başkanı olarak yeni yönetim kurulu ile birlikte ikili ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla ilk yurtdışı gezisini 11-16 Şubat tarihleri arasında Türkiye’ye yaptık. Kahramanmaraş, Kilis ve Gümüşhane ziyaretlerimiz yaptık. Bu ziyaretlerimizde: Türkiye’de ve İngiltere’de yapılması gereken yatırımlar ve Brexit sonrası ticari ilişkilerin geliştirilmesi hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Suriye sınırımızda görevli asker ve komandolarımızla karavanalarını paylaştık. 25 bin kişiyi barındıran Maraş mülteci kampının ziyaret ettik, göçmen çocuklarımızı hediyelerle sevindirdik.”

MHP’NİN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Bulgurcu ve ekibini gönülden kutlayan Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü Akarca ise Türkiye’nin gündemindeki erken seçime değindi. Akarca, “Biliyorsunuz MHP Genel Başkanı bir erken seçim çağrısında bulundu. Çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanımız ile bir araya gelip, konuyu görüşecekler. Sonucun ne olduğu bilinmez ama Türkiye her an her şeye hazır. Daha iki gün önceki sonuçlara bakıldığında Sayın Erdoğan’ın liderliği yüzde 65 oranında tescil edilmiş nitelikteydi. Seçimlerle ilgili sorun ve zorluk çıkacağını düşünmüyorum. Ve sonraki dönemde de Türkiye’nin dünyanın zirvesine hızla yaklaşacağını düşünüyorum” dedi.

İŞÇİLER ZAMANLA İŞVEREN OLDU

Ülke dışına işçi olarak gelen insanlarımızın zaman içerisinde işveren konumuna yükseldiğini belirten MÜSİAD Basından Sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Keskinbıçak ise “Ticari olarak ülkemizin ve bulunduğumuz ülkenin ticari hacmini arttırmak amacı ile kurum olarak sürekli bir çalışma içerisindeyiz. İşadamlarımızın karşılaşacağı problemlere çözüm bulmak için sürekli çalışacağız. Basınımızı da bu çalışmalardan haberdar edeceğiz” diye konuştu.



Programda yeni üye olan Dr. Ertan Erel’e, Başkan Bulgurcu tarafından MÜSİAD üyelik kartı takdim edildi. Geceye desteklerinden dolayı MÜSİAD üyesi Ali Ocakbaşı Restaurant’a da plaket verildi. Firma sahibi adına plaketi marka müdürü Anıl Özdemir aldı.