MÜSİAD, Avusturya’daki başarılı Türkleri ödüllendirdi

Programda konuşan Viyana Büyükelçisi Mehmet Ferden Çarıkçı, yaşanan birçok güçlüğe rağmen Türkiye ile Avusturya arasındaki ilişkilerin yeniden sağlam bir zemine doğru ilerlediğini söyledi. Çarıkçı, iki ülke ilişkilerinin en çok gerildiği zamanlarda bile ekonomi ve ticaret alanlarında somut ve müspet ilerlemeler olduğunu vurguladı. Avusturyalı yatırımcıların Türkiye’yi ve Türk insanını tanıdığını, Türk piyasasına güven duyduğunu belirten Çarıkçı, şöyle konuştu: “15 Temmuz darbe girişiminden sonra bile Avusturya’dan Türkiye’ye yatırımlar devam etti. Demek ki, Türkiye’ye para yatıran kazanıyor, kazanmaya devam ettikçe daha çok yatırıyor. Bir diplomat olarak iki ülke arasındaki ilişkileri en iyi noktaya taşımak için biz de çaba gösteriyoruz.”

YIKICI SÖYLEMLER VAKİT KAYBETTİRİR

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da derneğin 28 yıllık serüveni, elde ettiği başarılar ve şu anki durumuna ilişkin bilgi verdi. Avrupa’da hissedilmeye başlanan aşırı sağcı söylemin, Müslümanlar ve Türklere yönelik saldırıların artmasına neden olduğuna dikkati çeken Kaan, Almanya’da camilerin hedef alındığı saldırıların Müslüman karşıtlığının ulaştığı seviyeyi gösterdiğini belirtti.

Bu gelişmelerin üzüntüyle karşılandığını ancak öfke dolu ve yıkıcı söylemlerle vakit kaybetmenin yersiz olduğunu anlatan Kaan, şunları söyledi: “Dil, din ve ırk gözetmeksizin kardeşlik zemininde buluşmak zorundayız. Avrupa başta olmak üzere dünyada yükselişe geçen aşırı sağ eğilimlerin neden olduğu yıkımın ancak bu kardeşlik zeminini sağlayarak önüne geçebiliriz.”





TİCARİ İLİŞKİLER MEMNUNİYET VERİCİ

“MÜSİAD olarak düzenlediğimiz uluslararası organizasyonlarla dünyanın her noktasından iş insanlarını bir araya getiriyoruz. Bu etkinliklerle karşılıklı iş imkanlarının yanı sıra Türkiye ve dünya ekonomisinin geldiği noktayı değerlendirme imkanı doğuyor. AB, Türkiye’nin en önemli ihracat pazarı. Zaman zaman sıkıntılar yaşansa da karşılıklı ticaret başarılı bir şekilde sürüyor. Türkiye ile Avusturya arasındaki ticari ilişkilere baktığımız zaman karşımıza memnuniyet verici bir tablo çıkıyor. Türkiye’nin Avusturya’ya yaptığı ihracatın bir önceki yıla oranla yüzde 6.6 artış kaydettiğini görüyoruz.”

İki ülke arasındaki ticari başarının siyasi arenada yaşanan birtakım geçici çekişmeler nedeniyle kaybedilmeyeceğini vurgulayan Kaan, Türkiye ve Türk insanının, tarihi tecrübeleri doğrultusunda Avrupa ile ilişkileri daha iyi bir noktaya taşımaya çalıştığını, MÜSİAD olarak ilişkilerin güçlenmesi için atılacak her adıma katkı sağlamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.