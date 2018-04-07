MÜSİAD, Avusturya’daki başarılı Türkleri ödüllendirdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriMÜSİAD, Avusturya’daki başarılı Türkleri ödüllendirdi
GeriAvrupa MÜSİAD, Avusturya’daki başarılı Türkleri ödüllendirdi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Avrupa
AA
07.04.2018 - 12:35, Son Güncelleme:

MÜSİAD, Avusturya’daki başarılı Türkleri ödüllendirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MÜSİAD, Avusturya’daki başarılı Türkleri ödüllendirdi

Avusturya Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD), 6’ncı olağan genel kurulunu başkent Viyana’da yaptı. Genel kurulda, ülkede yaşayan başarılı Türkler ödüllendirildi.

Programda konuşan Viyana Büyükelçisi Mehmet Ferden Çarıkçı, yaşanan birçok güçlüğe rağmen Türkiye ile Avusturya arasındaki ilişkilerin yeniden sağlam bir zemine doğru ilerlediğini söyledi. Çarıkçı, iki ülke ilişkilerinin en çok gerildiği zamanlarda bile ekonomi ve ticaret alanlarında somut ve müspet ilerlemeler olduğunu vurguladı. Avusturyalı yatırımcıların Türkiye’yi ve Türk insanını tanıdığını, Türk piyasasına güven duyduğunu belirten Çarıkçı, şöyle konuştu: “15 Temmuz darbe girişiminden sonra bile Avusturya’dan Türkiye’ye yatırımlar devam etti. Demek ki, Türkiye’ye para yatıran kazanıyor, kazanmaya devam ettikçe daha çok yatırıyor. Bir diplomat olarak iki ülke arasındaki ilişkileri en iyi noktaya taşımak için biz de çaba gösteriyoruz.”

YIKICI SÖYLEMLER VAKİT KAYBETTİRİR
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da derneğin 28 yıllık serüveni, elde ettiği başarılar ve şu anki durumuna ilişkin bilgi verdi. Avrupa’da hissedilmeye başlanan aşırı sağcı söylemin, Müslümanlar ve Türklere yönelik saldırıların artmasına neden olduğuna dikkati çeken Kaan, Almanya’da camilerin hedef alındığı saldırıların Müslüman karşıtlığının ulaştığı seviyeyi gösterdiğini belirtti.
Bu gelişmelerin üzüntüyle karşılandığını ancak öfke dolu ve yıkıcı söylemlerle vakit kaybetmenin yersiz olduğunu anlatan Kaan, şunları söyledi: “Dil, din ve ırk gözetmeksizin kardeşlik zemininde buluşmak zorundayız. Avrupa başta olmak üzere dünyada yükselişe geçen aşırı sağ eğilimlerin neden olduğu yıkımın ancak bu kardeşlik zeminini sağlayarak önüne geçebiliriz.”

MÜSİAD, Avusturya’daki başarılı Türkleri ödüllendirdi

TİCARİ İLİŞKİLER MEMNUNİYET VERİCİ
“MÜSİAD olarak düzenlediğimiz uluslararası organizasyonlarla dünyanın her noktasından iş insanlarını bir araya getiriyoruz. Bu etkinliklerle karşılıklı iş imkanlarının yanı sıra Türkiye ve dünya ekonomisinin geldiği noktayı değerlendirme imkanı doğuyor. AB, Türkiye’nin en önemli ihracat pazarı. Zaman zaman sıkıntılar yaşansa da karşılıklı ticaret başarılı bir şekilde sürüyor. Türkiye ile Avusturya arasındaki ticari ilişkilere baktığımız zaman karşımıza memnuniyet verici bir tablo çıkıyor. Türkiye’nin Avusturya’ya yaptığı ihracatın bir önceki yıla oranla yüzde 6.6 artış kaydettiğini görüyoruz.”
İki ülke arasındaki ticari başarının siyasi arenada yaşanan birtakım geçici çekişmeler nedeniyle kaybedilmeyeceğini vurgulayan Kaan, Türkiye ve Türk insanının, tarihi tecrübeleri doğrultusunda Avrupa ile ilişkileri daha iyi bir noktaya taşımaya çalıştığını, MÜSİAD olarak ilişkilerin güçlenmesi için atılacak her adıma katkı sağlamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Almanya’da başörtüsü yasağına hazırlanıyor

‘Mekanın cennet olsun hasret kaldığım kardeşim’

‘Sanat rotamız, insanlık için’

‘Camilere saldıranların yakalanmaması, Almanya için utanç kaynağı’